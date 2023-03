Voor de eerste keer zijn de leden van de Verenigde Naties het eens geworden over een verenigd verdrag ter bescherming van de biodiversiteit op volle zee – bijna de helft van het aardoppervlak – waarmee twee weken van gesprekken in New York zijn afgesloten.

Het VN-Verdrag inzake het recht van de zee trad in 1994 in werking, voordat mariene biodiversiteit een ingeburgerd concept was.

Er werd al meer dan 20 jaar gediscussieerd over een geactualiseerd kader ter bescherming van het zeeleven in de regio’s buiten de nationale grenswateren, bekend als de volle zee, maar eerdere pogingen om tot een overeenkomst te komen liepen herhaaldelijk vast. Het unified agreement-verdrag werd zaterdag laat bereikt.

“We hebben eigenlijk maar twee belangrijke globale commons: de atmosfeer en de oceanen”, zei zeebioloog Rebecca Helm van Georgetown University. Hoewel de oceanen misschien minder aandacht trekken, “is het beschermen van deze helft van het aardoppervlak absoluut cruciaal voor de gezondheid van onze planeet.”

‘Een grote overwinning’

Nu de langverwachte verdragstekst is afgerond, zei Nichola Clark, een oceanen-expert bij de Pew Charitable Trusts die de gesprekken in New York observeerde: “Dit is een unieke kans om de oceanen te beschermen – een grote overwinning voor biodiversiteit.”

Het verdrag zal een nieuw orgaan creëren om het behoud van het oceaanleven te beheren en beschermde mariene gebieden in volle zee in te stellen. En Clark zei dat dit van cruciaal belang is om de recente belofte van de VN-biodiversiteitsconferentie na te komen om 30 procent van de wateren van de planeet, evenals het land, te beschermen voor natuurbehoud.

Het verdrag stelt ook basisregels vast voor het uitvoeren van milieueffectbeoordelingen voor commerciële activiteiten in de oceanen.

“Het betekent dat alle geplande activiteiten voor de volle zee moeten worden bekeken, hoewel niet alle activiteiten een volledige beoordeling zullen ondergaan”, zegt Jessica Battle, expert op het gebied van oceanenbeheer bij het Worldwide Fund for Nature.

Veel mariene soorten – waaronder dolfijnen, walvissen, zeeschildpadden en veel vissen – maken lange jaarlijkse migraties, waarbij ze nationale grenzen en de volle zee oversteken. Pogingen om hen te beschermen – en menselijke gemeenschappen die afhankelijk zijn van visserij of toerisme in verband met het zeeleven – werden voorheen belemmerd door een verwarrende lappendeken van wetten.

“Dit verdrag zal helpen om de verschillende regionale verdragen samen te voegen om bedreigingen en zorgen over het verspreidingsgebied van soorten aan te pakken”, zei Battle.

‘De oceaan is geen grenzeloze hulpbron’

Die bescherming helpt ook de biodiversiteit en economieën aan de kust, zei Gladys Martínez de Lemos, uitvoerend directeur van de non-profit Interamerican Association for Environmental Defense, die zich richt op milieukwesties in heel Latijns-Amerika.

“Overheden hebben een belangrijke stap gezet die de wettelijke bescherming van tweederde van de oceaan en daarmee de mariene biodiversiteit en het levensonderhoud van kustgemeenschappen versterkt”, zei ze.

De vraag is nu hoe goed het ambitieuze verdrag zal worden uitgevoerd.

De volle zee wordt al lang uitgebuit als gevolg van commerciële visserij en mijnbouw, evenals vervuiling door chemicaliën en kunststoffen. De nieuwe overeenkomst gaat over “erkennen dat de oceaan geen grenzeloze hulpbron is en dat er wereldwijde samenwerking nodig is om de oceaan duurzaam te gebruiken”, zegt Malin Pinsky, een bioloog aan de Rutgers University.