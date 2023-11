Lecker! Marken verfehlen Umsatz, Pizza Hut-Verkäufe gehen zurück, während Taco Bell und KFC das Wachstum vorantreiben

Niedrigere Pizza Hut-Verkäufe haben Yum! Die Ergebnisse des dritten Quartals von Brands (YUM).

Das Fast-Food-Konglomerat verzeichnete einen höheren Gewinn je Aktie, verfehlte jedoch den Umsatz, wie es am Mittwochmorgen vor Markteröffnung meldete. Die schwachen Umsätze von Pizza Hut führten zu einem Rückgang der Zahlen, aber KFC und Taco Bell treiben weiterhin den Umsatz von Yum an! Marken (lecker).

Der Umsatz fiel mit 1,71 Milliarden US-Dollar niedriger aus als erwartet, verglichen mit den Schätzungen von 1,77 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 1,44 US-Dollar über der Wall Street-Erwartung von 1,27 US-Dollar lag.

Im dritten Quartal stiegen die Verkäufe im selben Geschäft um 6 %, angeführt von KFC (plus 6 %) und Taco Bell (plus 8 %), die beide die Schätzungen übertrafen. CEO David Gibbs bezeichnete die beiden Marken als „zwei Wachstumsmotoren … wobei KFC sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden Märkten eine breit angelegte Stärke zeigt.“

Die Leistung der Fingerleck-Hähnchenkette in China, wo sie ein Viertel ihres Umsatzes erwirtschaftet, ist weiterhin überdurchschnittlich. Im dritten Quartal stiegen die gesamten Restaurantumsätze dort um 16 %, während sie in den USA stagnierten. Die im letzten Sommer eingeführten Chicken Nuggets waren in diesem Quartal ein Hit, und das Unternehmen plant, sich stärker auf die knochenlosen Leckereien zu konzentrieren, sagte Gibbs in einem Gespräch mit Investoren.

Taco Bell ist in den USA weiterhin stark, da Verbraucher mit höherem Einkommen auf günstigere Gerichte umsteigen, wenn der Geldbeutel knapper wird. „Wir sehen ein wirklich konstantes Transaktionswachstum von 2 bis 3 % auf allen Einkommensebenen“, sagte Gibbs über die Taco-Kette.

Laut Andrew Charles, Analyst bei TD Cowen, könnte das Volcano-Menü, ein Retro-Menüartikel aus den 2000er-Jahren, der im Juni wieder in die Läden kam, dazu beigetragen haben, die Bestellungen anzukurbeln, da es nach der mexikanischen Pizza das am zweithäufigsten nachgefragte historische Gericht war.

Pizza Hut war eine Enttäuschung, denn die Umsätze im gleichen Laden stiegen im Quartal nur um 1 %, während die Habit Burger Grill Division einen Umsatzrückgang von 5 % im gleichen Laden verzeichnete.

Seit Jahresbeginn haben die Aktien von Yum! Marken sind im Vergleich zum S&P 500 um fast 6 % gesunken (^GSPC) Plus von 8,5 %.

Die Gewinnübersicht

Bereinigtes Ergebnis je Aktie: 1,44 $ gegenüber 1,27 $ erwartet

Einnahmen: Es beliefen sich die Einnahmen auf 1,71 Milliarden US-Dollar gegenüber den erwarteten 1,77 Milliarden US-Dollar

Same-Store-Verkäufe: 6 % gegenüber 4,93 % erwartet

Im dritten Quartal fügte das Unternehmen 1.130 neue Standorte für seine Marken hinzu. Der digitale Umsatz – eine Schlüsselkomponente zur Förderung von Treueprogrammen – überstieg im Quartal 7 Milliarden US-Dollar und machte 45 % des Gesamtumsatzes aus.

KFC-Hühnernuggets steigern den Umsatz im dritten Quartal. Foto aufgenommen bei Yum! Brands Headquarters von Brooke DiPalma von Yahoo Finance.

Vor den Ergebnissen, Baird-Analyst David E. Tarantino sagte Lecker! Brands sei „inmitten makroökonomischer Unsicherheiten gut aufgestellt“, heißt es in einer Mitteilung an die Kunden.

Er fügte hinzu, dass es „ein solides, von Franchisenehmern geführtes Einheitenwachstum aufrechterhalten kann, das in Kombination mit dem starken Markenportfolio von YUM in verschiedenen Wirtschaftsszenarien widerstandsfähig sein dürfte.“

