LeBrun poltert: Was machen die Oilers jetzt? Außerdem ist Patrick Kane in Gesprächen mit Teams, die kurz vor der Freigabe stehen

Wie geht es weiter, wenn Sie die Edmonton Oilers sind?

Alles, was schief gehen konnte, ist einen Monat nach Beginn der Saison für ein Team schiefgegangen, das zu Beginn des Stanley Cups eine beliebte Wahl war.

Ehrlich gesagt ist es atemberaubend.

Schrecklicher Torwart. Wackelige Verteidigung. Ein harter Elfmeterschießen. Sogar eine Offensive, die nicht so punktet, wie sie sollte.

Die ganze Sache spitzt sich zu und untergräbt nun das Selbstvertrauen der Spieler. Jeder Fehler landet im Netz. Es ist ein schreckliches Gefühl, besonders für ein Team, das so hohe Erwartungen hatte – sowohl intern als auch extern.

Aber um meine eigene Frage von oben zu beantworten: Im Moment gibt es drei Möglichkeiten:

1. Nehmen Sie einen Trainerwechsel vor. Es ist verrückt, dass dies überhaupt erwähnt wird, wenn man bedenkt, dass Jay Woodcroft seit seiner Amtsübernahme vor zwei Jahren Erfolge erzielt hat und unter anderem drei Playoff-Serien gewonnen hat. Woodcroft unterzeichnete im Juli 2022 außerdem einen Dreijahresvertrag mit einer Auszahlung von 2 Millionen US-Dollar pro Jahr und einer Laufzeit bis zur Saison 2024–25.

Ich glaube im Moment nicht, dass das Management eine Mannschaft sieht, die ihren Trainer aufgegeben hat. Aber es ist eine Möglichkeit, die die Organisation in Betracht ziehen muss, wenn die Verluste anhalten.

Wenn es einen Wechsel gibt, schieben Sie dann einfach den Assistenten Glen Gulutzan in den Spitzenposten? Er verfügt über Erfahrung als Cheftrainer. Oder wenn Sie nach einer völlig neuen Stimme suchen, denken Sie dann an Gerard Gallant (einen ehemaligen AHL-Teamkollegen von Ken Holland)? Oder jemand anderes?

2. Tausche gegen ein Torwart-Upgrade. Viel Glück damit. Der schlechteste Zeitpunkt für einen Handel ist die Verzweiflung. Die Oilers haben derzeit keinerlei Einfluss auf jegliche Handelsgespräche – ganz zu schweigen davon, dass jeder Torwart-Handel die Aufnahme oder den Tausch von Jack Campbells Vertrag an anderer Stelle erfordern würde.

So oder so, hier ist die ernüchternde Realität dieses Tauschs, wenn die Oilers beschließen, diesen Weg einzuschlagen: Sie zahlen einen Vermögenspreis, um Ihre Torwartleistung zu verbessern, und dann zahlen Sie einen Vermögenspreis, um Campbells Vertrag (der drei weitere enthält) auszugleichen Jahre später nach dieser Saison mit einem Höchstpreis von 5 Millionen US-Dollar).

Die Oilers hoffen zweifellos, dass Campbell sein Spiel in der AHL wiederfinden kann, vorausgesetzt, er klärt die Verzichtserklärungen, wie erwartet, am Mittwoch – aber eine 180 ist kaum ein wahrscheinliches Ergebnis.

Und wer ist derzeit das offensichtlichste Torwart-Upgrade auf dem NHL-Markt? Der Zyniker würde darauf hinweisen, dass fast jeder das tun würde, da die Oilers insgesamt auf Platz 32 der Save-Prozent liegen, aber Sie wissen, was ich meine. Wenn Sie einen so hohen Preis zahlen, um Campbells Vertrag zu kündigen, sollte es sich besser als echtes Upgrade lohnen.

3. Bleiben Sie geduldig. Bleiben Sie auf Kurs und hoffen Sie, dass ein Kader, der in den letzten zwei Jahren an die Tür geklopft hat, es endlich in Gang bringt. Wenn Sie einige Spiele gewinnen können, sind Sie bei Handelsgesprächen in einer besseren Position.

Am unteren Ende der Playoffs der Western Conference könnte ein Wildcard-Team stehen, das in dieser Saison weniger Punkte als normal hat, was die Oilers an sich über Wasser halten könnte, wenn sie einfach loslegen und vielleicht bis zum 1. Januar wieder auf .500 kommen . Es ist nicht ausgeschlossen.

Aber unabhängig davon, wie Sie es schneiden, muss das Öl auf eine ernsthafte Heizung erhitzt werden. Und so weiter.

Meiner Meinung nach ist Option Nr. 3 im Front Office der Oilers derzeit führend, aber für wie lange bleibt abzuwarten. Sie haben einen launenhaften Besitzer, der zweifellos den Verstand verliert. Er allein könnte den radikalen Schritt diktieren, der Veränderungen erzwingt. Sie haben auch großen Einfluss auf den Hockey Hall of Famer Paul Coffey. Und dann ist da noch ein neuer Präsident der Eishockeyabteilung, Jeff Jackson, der schockiert darüber sein muss, wie sich die Dinge bisher entwickelt haben, nachdem er sich entschieden hat, das Agentengeschäft zu verlassen und zu wechseln. Er verspürt wahrscheinlich den Druck, bald zu handeln.

Mit Ken Holland haben Sie außerdem einen erfahrenen General Manager, der sich im letzten Jahr seines Vertrags befindet, was dem Ganzen noch eine weitere Dimension verleiht. Unabhängig davon, wie die Oilers diese Saison abschließen, müssen sie aller Wahrscheinlichkeit nach diesen Sommer einen GM ersetzen.

Also ja, da ist viel los.

Und da ist Folgendes: Ja, die Oilers haben ihren Erstrunden-Pick für 2024 und könnten beschließen, ihn für einen Blockbuster ins Spiel zu bringen, wenn das bedeutet, die Saison zu retten. TSN-Kollege Darren Dreger spekulierte am Dienstagabend in unserem Insider-Trading-Segment, dass die Oilers irgendwann über einen größeren Trade nachdenken könnten, vielleicht einen, der sich mit Kernstücken befasst – etwas, das mehr als nur ein Bedürfnis abdeckt. Man würde annehmen, dass ein solcher Deal normalerweise einen Erstrunden-Pick beinhaltet.

Auf der anderen Seite, und ich bin mir sicher, dass dies ein Dilemma ist, über das das Management der Oilers intern diskutieren wird: Wie tauscht man den Erstrunden-Pick für 2024 (Draft-Lotterie-geschützt) aus, wenn man nicht sicher wissen kann, ob die Saison gerettet wird? Wann kommt diesen Sommer das Gespräch mit Leon Draisaitl?

Draisaitls Vertrag läuft nach dieser Saison noch ein Jahr, und die Oilers würden ihn natürlich gerne um ein Jahr verlängern. Was aber, wenn es in dieser Saison nicht wieder auf die Schiene kommt? Was, wenn Draisaitl keinen Weg mehr zum Pokal sieht? Und da gibt es noch den ultimativen Haken: Leeren Sie die Schränke, um sicherzustellen, dass die Saison gerettet ist und Sie vor dem Draisaitl-Sommergespräch immer noch wie ein Anwärter aussehen, oder schützen Sie sich im Hinblick auf zukünftige Vermögenswerte als Versicherung für ein Leben ohne Leon? ?

Es stehen einer Organisation der Oilers so viele große Entscheidungen bevor, dass sie nie gedacht hätte, dass sie in ihren ersten elf Spielen zwei Siege einfahren würde.

Und ich meine, wer hat das getan?

Die Uhr von Patrick Kane läuft

Patrick Kane hat begonnen, mit NHL-Teams zu sprechen und mögliche Kandidaten zu prüfen.

„Wir fangen an, mit den Teams über die Möglichkeiten zu sprechen, mit Trainern und GMs“, sagte sein Agent Pat Brisson Der Athlet am Dienstag. „Es ist ein bisschen wie bei den Vorstellungsgesprächen, die wir früher am 1. Juli hatten. Damit fangen wir hier an.“

Brisson sagte, dass sie das Feld wahrscheinlich auf fünf oder sechs Teams beschränken werden. Es gebe jedoch keinen festen Zeitplan für die Umsetzung, fügte er hinzu.

„Keine Eile. „Wir probieren die Dinge aus“, sagte Brisson. „Wir bewältigen es, während wir es überstehen.“

Kane wurde am 1. Juni an der Hüftoberfläche operiert und steht kurz vor der medizinischen Genesung.

„Aus medizinischer Sicht sieht er gut aus“, sagte Brisson. „Er fühlt sich gut. Er kommt immer näher.“

Patrick Kane steht kurz vor seiner medizinischen Freigabe. (Bruce Bennett / Getty Images)

Hurricanes-Torhüter

In erster Linie hoffen die Canes das Beste mit Frederik Andersen, nachdem sie am Montag bekannt gegeben haben, dass er wegen einer Blutgerinnselerkrankung auf unbestimmte Zeit ausfallen wird.

„Das Wichtigste hier ist Freddies Gesundheit“, sagte Carolina GM Don Waddell Der Athlet am Dienstag. „Hockey ist zu diesem Zeitpunkt zweitrangig. Selbstverständlich unterstützen wir ihn voll und ganz bei allem, was er braucht. Von da an werden wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln.“

Das Team weiß einfach nicht, wie lange Andersen ausfallen wird. Es könnte sechs Wochen dauern. Es könnte drei Monate dauern.

„Wir haben (Jaroslav) Halak hier zum Probetraining eingeladen“, sagte Waddell. „Wir werden sehen, wie das weitergeht, und dann weitermachen.“

Pyotr Kochetkov wurde am Montagabend aus der AHL zurückgerufen, um sich dem Veteranen Antti Raanta im Torraum anzuschließen.

Wie viel Last kann der 24-jährige Pjotr ​​Kochetkov für ein Team mit Pokalerwartungen tragen? (Mike Ehrmann / Getty Images)

Verständlicherweise kam es Andersen wie ein reaktionärer Schachzug vor, Halak bei einem PTO zu verpflichten, aber in Wirklichkeit hatten die Canes bereits seit zwei Wochen mit Halaks Lager gesprochen, das heißt, sie würden ihn zu einem Probetraining einladen, noch bevor sie davon wussten Andersens Situation.

Tatsächlich war Halak am Sonntagmorgen in seinem Auto auf der Fahrt von Boston nach Raleigh, noch bevor die Canes die Ergebnisse von Andersens medizinischen Tests erhielten. Carolina war jedoch der Meinung, dass sie hinter ihren drei besten Torhütern der Organisation mehr Absicherung brauchte. Halak kam also in beide Richtungen.

Aber jetzt werden wir sehen, ob Halak einen NHL-Vertrag bekommt. Ich vermute, dass die Canes auch NHL-Teams mit drei Torhütern im Kader im Auge behalten werden, wie Detroit und Montreal. Ich denke, die Chance, dass sie einen Torwart tauschen, ist genauso groß wie die Möglichkeit, Halak für einen NHL-Vertrag zu verpflichten.

Im Großen und Ganzen haben die Canes seit dem Puckverlust in dieser Saison weiterhin mit Verletzungen zu kämpfen, wobei zu verschiedenen Zeiten Spieler wie Sebastian Aho, Andrei Svechnikov und Brett Pesce fehlten. Und jetzt die Torwartsituation.

„Man erlebt nie eine Saison, in der man nicht mit irgendwelchen Widrigkeiten konfrontiert wird“, sagte Waddell. „Für den Rest unserer Jungs ist es eine Herausforderung, es zu steigern. Wir haben besser gespielt und vier unserer letzten fünf Spiele gewonnen. Wir haben nicht großartig gespielt, aber wir finden Wege, um zu gewinnen. Wir müssen das Schiff nur in die richtige Richtung halten.“

(Oberes Foto von Oilers-Trainer Jay Woodcroft: Derek Cain / Getty Images)