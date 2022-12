LeBron James und Billie Jean King würdigen den amerikanischen Journalisten Grant Wahl

CNN

Der Tod des prominenten Journalisten Grant Wahl bei der Weltmeisterschaft in Katar hat zu einem Ausbruch von Schock und Trauer in der gesamten Sportwelt geführt, wobei NBA-Star LeBron James und Tennis-Größe Billie Jean King die Ehrungen für den Amerikaner anführten.

Wahl starb nach einem Zusammenbruch bei der Berichterstattung über das Spiel Argentinien-Niederlande am Freitag. Die Umstände seines Todes sind unklar.

King sagte, Wahls Tod sei „herzzerreißend“.

„Als talentierter Journalist war Grant ein Fürsprecher der LGBTQ-Community und eine prominente Stimme für den Frauenfußball“, sagte King getwittert Samstag. „Er nutzte seine Plattform, um diejenigen zu erheben, deren Geschichten erzählt werden mussten. Gebete für seine Familie.“

Am Freitag sagte Basketballstar James in Philadelphia, er habe Grant „sehr gemocht“. Während Wahl bei Sports Illustrated war, drehte er eine Titelgeschichte über James, als James in der High School war.

„Ich habe immer irgendwie aus der Ferne zugesehen, selbst als ich in den Rängen aufstieg und Profi wurde und er zu einer anderen Sportart wechselte“, sagte James bei einer Pressekonferenz nach dem Spiel. „Jedes Mal, wenn sein Name auftaucht, werde ich immer an mich als Teenager zurückdenken und Grant in unserem Gebäude haben … Es ist ein tragischer Verlust.“

Tyler Adams, der Kapitän der US-Männer-Fußballnationalmannschaft, die im Achtelfinale gegen die Niederlande aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden war, sprach Wahls Frau Celine Gounder und allen, die ihn kannten, sein „tiefstes Mitgefühl“ aus.

„Als Spieler haben wir großen Respekt vor der Arbeit von Journalisten, und Grants Stimme war eine riesige Stimme im Fußball, die auf tragische Weise verstummt ist“, so Adams schrieb auf Twitter.

Die WM-Organisatoren von Katar sagten am Samstag, Wahl sei im Pressebereich „erkrankt“, wo er „sofortige medizinische Behandlung vor Ort“ erhalten habe.

Anschließend wurde er in das Hamad General Hospital verlegt, sagte ein Sprecher des Supreme Court Committee for Delivery and Legacy, dem für die Planung des Turniers zuständigen Gremium.

Wahl wurde im Stadion „etwa 20 bis 25 Minuten lang“ behandelt, bevor er ins Krankenhaus gebracht wurde, sagte Keir Radnedge, ein Kolumnist des World Soccer Magazine, am Samstag gegenüber CNN.

„Das war gegen Ende der Verlängerung im Spiel. Plötzlich begannen Kollegen zu meiner Linken nach medizinischer Hilfe zu rufen. Offensichtlich war jemand zusammengebrochen. Da die Stühle freistehend sind, konnten die Leute die Stühle verschieben, sodass es möglich ist, ein wenig Platz um ihn herum zu schaffen“, sagte Radnedge.

Er fügte hinzu, dass das medizinische Team „ziemlich schnell da war und in der Lage war, so gut wie möglich zu behandeln“.

„Erst vor wenigen Tagen wurde Grant von der FIFA und AIPS (International Sports Press Association) für seinen Beitrag zur Berichterstattung über acht aufeinanderfolgende FIFA-Weltmeisterschaften ausgezeichnet“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Erklärung.

Die Mitherausgeber von Sports Illustrated, der Publikation, in der Wahl den größten Teil seiner Karriere verbrachte, sagten in einer gemeinsamen Erklärung, sie seien „schockiert und am Boden zerstört über die Nachricht von Grants Tod“.

„Wir waren stolz darauf, ihn zwei Jahrzehnte lang einen Kollegen und Freund nennen zu dürfen – kein Autor in der Geschichte von (Sports Illustrated) war so leidenschaftlich für den Sport, den er liebte, und für die Geschichten, die er erzählen wollte“, heißt es in der Erklärung.

Es fügte hinzu, dass Wahl im November 1996 zum ersten Mal der Publikation beigetreten war. Er hatte sich freiwillig gemeldet, als Junior-Reporter über den Sport zu berichten – damals, bevor er den Höhepunkt der weltweiten Popularität erreichte, den er jetzt genießt – und schließlich „eine der angesehensten Fußballautoritäten der Welt“ zu werden Welt“, hieß es.

In der Erklärung heißt es, dass Wahl auch mit anderen Medienunternehmen zusammengearbeitet habe, darunter Fox Sports. Nachdem er Sports Illustrated im Jahr 2020 verlassen hatte, begann er mit der Veröffentlichung seines Podcasts und Newsletters.

Andere aktuelle und ehemalige US-Fußballspieler, darunter Ali Krieger und Tony Meola, drückten ihr Beileid aus, ebenso wie Sportverbände wie die Major League Soccer und die National Women’s Soccer League.

Wittyngham, Wahls Podcast-Co-Moderator, sagte CNN am Samstag, die Nachricht von seinem Tod sei schwer zu ergründen gewesen.

„Für Amerikaner ist Grant Wahl die erste Person, die man über Fußball liest. Er war für eine Weile die einzige Person … Grant war die erste Person, die diesem Sport wirklich auf sinnvolle Weise echte Aufmerksamkeit geschenkt hat “, sagte Wittyngham.

Mehrere Journalisten erzählten Geschichten darüber, wie sie neben Wahl berichteten und ihn im Laufe der Jahre bei mehreren Weltmeisterschaften getroffen hatten.

„Bevor er der beste Cover-Fußballer wurde, spielte er Körbe und war so nett zu mir“, schrieb der berühmte Sender Dick Vitale.

Timmy T. Davis, der US-Botschafter in Katar, twitterte, Wahl sei „ein bekannter und hoch angesehener Reporter, der sich auf das schöne Spiel konzentriert“.

„Die gesamte US-Fußballfamilie ist untröstlich, als sie erfährt, dass wir Grant Wahl verloren haben“, sagte US Soccer in einer Erklärung auf seinem offiziellen Twitter-Account.

„Grant hat Fußball zu seiner Lebensaufgabe gemacht, und wir sind am Boden zerstört, dass er und seine brillanten Texte nicht mehr bei uns sein werden.“

US Soccer lobte Wahls Leidenschaft und „den Glauben an die Macht des Spiels zur Förderung der Menschenrechte“ und drückte Wahls Frau und seinen Angehörigen sein Beileid aus.

Gounder veröffentlichte die US-Fußball-Erklärung auch auf Twitter.

„Ich bin so dankbar für die Unterstützung der Fußballfamilie meines Mannes Grant Wahl und so vieler Freunde, die sich heute Abend gemeldet haben. Ich bin völlig geschockt“, schrieb Gounder, ein ehemaliger CNN-Mitarbeiter, der Mitglied des Covid-19-Übergangsbeirats von Biden-Harris war.

Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte, das Ministerium stehe in „engem Kontakt“ mit Wahls Familie. Die WM-Organisatoren sagten auch, sie seien in Kontakt mit der US-Botschaft, „um sicherzustellen, dass der Prozess der Rückführung der Leiche den Wünschen der Familie entspricht“.

Wahl hatte mehr als zwei Jahrzehnte lang über Fußball berichtet, darunter elf Weltmeisterschaften – sechs Männer, fünf Frauen – und laut seiner Website mehrere Bücher über den Sport verfasst.

Er hatte Anfang dieser Woche seinen Geburtstag mit „einer großartigen Gruppe von Medienfreunden bei der Weltmeisterschaft“ gefeiert, heißt es in einem Beitrag auf seinem offiziellen Twitter-Account, der hinzufügte: „Sehr dankbar für alle.“

In einer Episode des Podcasts Futbol mit Grant Wahl, die Tage vor seinem Tod am 6. Dezember veröffentlicht wurde, hatte er über Unwohlsein geklagt.

„Es war ziemlich schlimm geworden in Bezug auf Engegefühl in meiner Brust, Engegefühl, Druck. Ich fühle mich ziemlich behaart, schlecht“, sagte Wahl in der Folge zu Co-Moderator Chris Wittyngham. Er fügte hinzu, dass er in der medizinischen Klinik des WM-Medienzentrums Hilfe gesucht habe, weil er glaube, er habe eine Bronchitis.

Er bekam Hustensaft und Ibuprofen und fühlte sich kurz danach besser, sagte er.

Wahl sagte auch, er habe nach dem Spiel zwischen den USA und den Niederlanden am 3. Dezember eine „unfreiwillige Kapitulation meines Körpers und meines Geistes“ erlebt.

„Das ist nicht mein erstes Rodeo. Ich habe acht davon auf der Männerseite gemacht“, sagte er damals. „Und so, ich bin bei jedem Turnier bis zu einem gewissen Grad krank geworden, und es geht nur darum, einen Weg zu finden, wie man seine Arbeit erledigen kann.“

Er beschrieb den Vorfall weiter in einem kürzlich am 5. Dezember veröffentlichten Newsletter und schrieb, dass sein Körper „zusammengebrochen“ sei, nachdem er wenig Schlaf, hohen Stress und eine schwere Arbeitsbelastung gehabt habe. Er hatte 10 Tage lang eine Erkältung, die sich „in etwas Schwereres verwandelte“, schrieb er und fügte hinzu, dass er sich besser fühle, nachdem er Antibiotika erhalten und Schlaf nachgeholt habe.

Wahl hatte im November Schlagzeilen gemacht, als er berichtete, er sei festgenommen worden und habe kurzzeitig den Zutritt zu einem WM-Spiel verweigert, weil er ein Regenbogen-T-Shirt zur Unterstützung der LGBTQ-Rechte trug.

Er sagte, das Sicherheitspersonal habe ihm gesagt, er solle sein Hemd wechseln, weil „es nicht erlaubt ist“, und ihm sein Handy weggenommen. Wahl sagte, er sei 25 Minuten nach seiner Festnahme freigelassen worden und habe sich von einem FIFA-Vertreter und einem hochrangigen Mitglied des Sicherheitsteams im Stadion entschuldigt.

Danach sagte Wahl gegenüber CNN, er werde das T-Shirt „wahrscheinlich“ wieder tragen.