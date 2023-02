LeBron James‘ Triple Double inspiriert Lakers Overs Knicks, 89 Punkte unter NBAs Karriere-Scoring-Rekord

LeBron James erzielte ein 28-Punkte-Triple-Double, als die Los Angeles Lakers am Dienstag einen 129-123-Sieg in der Verlängerung gegen die New York Knicks erzielten.

James ist jetzt nur noch 89 Punkte davon entfernt, Kareem Abdul-Jabbar als besten Punktesammler der NBA aller Zeiten zu übertreffen, nachdem er in seiner 20. Saison eine weitere hervorragende Leistung gezeigt hat.

Der 38-Jährige hat am Dienstag zwei weitere Meilensteine ​​erreicht, als er sich das dritte Triple-Double seiner Karriere im Madison Square Garden sicherte.

James schloss mit 28 Punkten, 10 Rebounds und 11 Assists ab und rückte damit vor Mark Jackson und Steve Nash auf den vierten Platz in der Allzeit-Rangliste für Assists vor.

James‘ erstes Triple-Double der Saison 2022-2023 macht ihn auch zum einzigen Spieler in der Geschichte, der in seiner 20. Saison ein Triple-Double erzielte.

Der Lakers-Star wurde von Anthony Davis mit 27 Punkten und Neuzugang Rui Hachimura unterstützt, der mit 19 Punkten und neun Rebounds abschloss. Russell Westbrook fügte 17 Punkte von der Bank hinzu.

James schien genug getan zu haben, um den Lakers den Sieg zu sichern, nachdem er einen 25-Fuß-Dreizeiger mit 1 Minute und 41 Sekunden im vierten abgelassen hatte, um Los Angeles mit 114-108 in Führung zu bringen.

Aber Knicks-Ass Jalen Brunson, der mit 37 Punkten abschloss, führte eine späte Rallye an, um die Verlängerung bei 114-114 zu erzwingen.

Die Erfahrung von James, Davis und Westbrook erwies sich in der Verlängerung jedoch als zu viel für New York.

Ein Drei-Zeiger von Dennis Schroder brachte Los Angeles mit 3:14 auf 121-118 in Führung, und dann bereitete eine hervorragende Vorlage von Westbrook Davis für einen Dunk vor, um es auf 123-118 zu bringen.

Hachimura kam dann mit einem riesigen Abwehrblock, um Brunson zu verweigern, bevor ein Layup von Westbrook die Lakers mit sieben Punkten Vorsprung auf 125-118 mit etwas mehr als einer Minute Vorsprung brachte, eine Führung, die sich als zu viel für die Knicks herausstellte, um sie zu überholen.

In anderen Spielen am Dienstag endete Giannis Antetokounmpo mit 34 Punkten und 18 Rebounds, als die Milwaukee Bucks die Charlotte Hornets mit 125-115 besiegten.

Khris Middleton fügte 18 von der Bank hinzu, während Jrue Holiday mit 15 Punkten abschloss, während fünf Bucks-Spieler zweistellig abschlossen.

Milwaukee verbesserte sich mit dem Sieg auf 34-17 und blieb auf dem zweiten Platz in der Eastern Conference. LaMelo Ball führte die Charlotte-Wertung mit 27 Punkten an.

In Cleveland verhalfen Jimmy Butlers 23 Punkte den Miami Heat zu einem hart umkämpften 100:97-Sieg über die Cavaliers.

Ein Spiel, bei dem die Führung elf Mal den Besitzer wechselte, endete auch mit drei Miami-Spielern – Caleb Martin, Bam Adebayo und Tyler Herro – mit jeweils 18 Punkten.

Miamis Spielmacher Donovan Mitchell war auf 16 Punkte beschränkt und machte nur sechs von 17 aus dem Feld. Evan Mobley führte Clevelands Wertung mit 19 Punkten an.

In Chicago verbesserten sich die Los Angeles Clippers auf 29-25 und blieben mit einem 108-103-Sieg über die Bulls auf dem vierten Platz in der Western Conference.

Kawhi Leonard führte die Clippers mit 33 Punkten an, während Norman Powell 27 von der Bank hinzufügte.

