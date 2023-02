LeBron James nähert sich mit 26 Punkten beim Sieg der Los Angeles Lakers gegen Indiana Pacers dem Torrekord

CNN

—



LeBron James ist jetzt nur noch 63 Punkte von Kareem Abdul-Jabbars NBA-Rekord aller Zeiten entfernt, nachdem er beim 112:111-Sieg der Los Angeles Lakers gegen die Indiana Pacers 26 Punkte erzielt hatte.

Der 38-Jährige verzeichnete außerdem sieben Rebounds und sieben Assists, während Teamkollege Anthony Davis mit 14 Rebounds ein Game-High von 31 erzielte.

“Ich habe nur verstanden, dass mein Spiel heute Abend mehr im Inneren benötigt wird”, sagte James gegenüber Reportern. “Ich musste ein paar Rebounds bekommen, musste ein paar Körbe reinholen und ich hatte das Gefühl, dass wir angreifen, besonders im vierten Quartal.”

Es sind jetzt zwei Siege in Folge für die Lakers auf Platz 12, während das Team versucht, sich in einer überfüllten Western Conference wieder in die Playoff-Konkurrenz zurückzuziehen.

James hat jetzt 38.325 Punkte vor Abdul-Jabbars 38.387, eine Benchmark, die gesetzt wurde, als der ehemalige Lakers-Big Man vor 36 Jahren in den Ruhestand ging.

„Ich denke, es ist einer der größten Rekorde im Sport im Allgemeinen“, sagte James per ESPN. „Ich denke, es ist gleichauf mit dem Homerun-Rekord im Baseball.

„Es ist einer dieser Rekorde, die man nie sieht oder denkt, dass sie gebrochen werden, und dann sieht man Typen wie … du hattest Hank Aaron, der es so lange hatte, du siehst Typen wie Sammy [Sosa] und Mark McGwire und diese Typen, fingen an, darauf zu klettern, und es war wie: ‚Oh, Mann. Das kann wirklich passieren.“

„Und Sie fangen an, es wirklich zu beobachten und darauf zu achten, und Sie haben gesehen, wie Sammy und Mark McGwire zum Schlagen gingen, und Sie sagen: ‚Sie hatten jedes Mal die Chance, es auszuschalten.‘ Es hat Spaß gemacht. Für mich als Sportler hat es Spaß gemacht, diesen Jungs dabei zuzusehen, wie sie losgehen, um sie zu schlagen und zu jagen.“

Die Lakers lagen im vierten Viertel mit bis zu acht zurück, aber James traf eine Kupplung drei auf der Strecke, um seinem Team mit etwas mehr als zweieinhalb Minuten Vorsprung die Führung zu verschaffen.

Davis legte an dem Tag, an dem er herausfand, dass er kein All-Star von 2023 sein würde, ein weiteres großes Spiel hin, eine umstrittene Entscheidung, die viele Fans angesichts der Leistungen des Centers in dieser Saison als gesund erachteten.

Die Pacers rutschen derweil in der Tabelle der Eastern Conference mit einer vierten Niederlage in Folge weiter ab, wurden aber durch die Rückkehr von Star Guard Tyrese Haliburton am Donnerstag nach einer mehrwöchigen Verletzungspause gestärkt.

James‘ nächste Chance, sich in den Torrekord der NBA zu fressen, kommt am Samstag gegen die Pelicans, wobei der 19-malige All-Star Abdul-Jabbar nun wahrscheinlich am Dienstag gegen die Oklahoma City Thunder oder nächsten Donnerstag gegen die Milwaukee Bucks übertreffen wird, obwohl er hat die ganze Saison über mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen.