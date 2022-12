LeBron James, Kylian Mbappe, Pele Comfort Emotionaler Cristiano Ronaldo

Nach der schockierenden 0:1-Niederlage Portugals gegen Marokko im Viertelfinale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 am Samstag verließ Cristiano Ronaldo das größte Fußballturnier mit Tränen in den Augen. Der Eindruck der Niederlage war so groß, dass ein fassungsloser Ronaldo seinen Weg zurück zum Tunnel antrat, ohne sich eine Weile zurückzuhalten, um die portugiesischen Fans zu begrüßen.

Andere um Ronaldo, eine Fußballikone, trösteten ihn, als er den langen, vielleicht letzten Rückweg von der WM-Bühne antrat. Fast 24 Stunden später teilte der Star-Stürmer seine Gedanken mit seinen Millionen von Anhängern in den sozialen Medien und gab zu, dass der „Traum“ zu Ende war.

Eine Welle tröstender Botschaften folgte.

Von der Basketball-Ikone LeBron James bis zum aufstrebenden Star Kylian Mbappe haben Sportler, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Fans den Kommentarbereich von Ronaldos Post auf Instagram überschwemmt, ihm reichlich Tribut gezollt und ihn von wenigen als den „größten“ Fußballer der Geschichte bezeichnet.

Mbappe hinterließ drei Emojis – eine Krone, dankende Hände und das einer Ziege (eine Anspielung auf Greatest Of All Time).

Pele schrieb: „Danke, dass du uns zum Lächeln gebracht hast, mein Freund.“

„Legende“, schrieb LeBron.

In seiner glänzenden Karriere hat Ronaldo fast alle großen Trophäen gewonnen, aber der Gewinn der Weltmeisterschaft war sein größter Traum, aber er muss sich jetzt möglicherweise zurückziehen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der 37-Jährige jemals wieder an einem WM-Spiel teilnehmen wird, wenn man bedenkt, dass er zu Beginn des nächsten Showpiece-Events 41 Jahre alt sein wird.

