Flaniermeile an der Seepromenade

Die Warnemünder Woche ist neben der Rostocker Hanse Sail das maritime Event schlechthin an der Ostsee und hat neben Veranstaltungen am Strand auch in puncto Essen und Einkaufen einiges zu bieten. Billig oder teuer? Was erwartet Urlauber und Einheimische? Was kosten Bratwurst, Crêpes, Fischbrötchen?

Öffnen Sie die Freigabeoptionen Teilen-Optionen schließen Weitere Freigabeoptionen anzeigen Weitere Freigabeoptionen anzeigen