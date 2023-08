Am 6. Februar dieses Jahres verwüsteten schwere Erdbeben Regionen im Südosten der Türkei und im Norden Syriens. Rund 60.000 Menschen kamen in der Türkei ums Leben, weitere 125.000 wurden verletzt. Dreizehn Städte waren von der Katastrophe betroffen, darunter die Stadt Atakya in der südöstlichen türkischen Provinz Hatay. Die Stimmung in der Region ist immer noch recht düster, aber das Leben geht weiter, auch wenn viele Menschen gezwungen sind, in Zelten zu leben.

Leyla Seker ist eine von vielen Menschen, die durch das Erdbeben ihr Zuhause verloren haben. Heute lebt der 65-Jährige wie Tausende andere Menschen in der Region allein in einem Zelt. Sie hat ihr Zelt in der Nachbarschaft, in der sie früher lebte, auf einem Feld neben etwa zehn anderen Menschen aufgebaut.

Sie trauert noch immer um ihre Mutter und ihre Schwester, die beide bei dem Beben ums Leben kamen. „Aber sie sind nicht die einzigen, die gestorben sind. Der Sohn meines Onkels starb zusammen mit allen 15 Mitgliedern seiner Familie“, sagt Seker.

In der Region Hatay laufen Bauprojekte für neue Wohnungen Bild: Aynur Tekin/DW

Auch historisch bedeutsame Gebäude wie das Hatay-Parlamentsgebäude und eine 1.500 Jahre alte Moschee stürzten ein. Seeker erklärt, dass die Stadt nicht mehr dieselbe ist. „Hier ist es wie in einer Geisterstadt“, sagt sie mit Tränen in den Augen. Ihr Haus wurde durch das Erdbeben so schwer beschädigt, dass es letzten Monat abgerissen werden musste. Gelegentlich besucht sie die Trümmer ihres alten Zuhauses, um über die alten Zeiten nachzudenken.

Katastrophale Lebensbedingungen

Auch wenn das Erdbeben bereits ein halbes Jahr her ist, sind die Lebensbedingungen für viele Bewohner in Hatay nach wie vor sehr schlecht. Viele Menschen machen sich vor allem Sorgen über den Mangel an sauberem Trinkwasser.

„Es ist zu viel geworden. Seit sechs Monaten hat es hier keinen Tropfen Wasser gegeben. Manche Menschen haben ihre eigenen Brunnen, aus denen sie sauberes Wasser beziehen, aber wir haben nichts. Hier gibt es nichts außer Krankheiten und Fliegen, “, erklärt Leyla Seker.

Der Schaden an der Wasserversorgung der Region ist noch immer nicht behoben. Anwohner haben derzeit zwei Möglichkeiten, an Wasser zu kommen: Entweder sie kaufen es im Supermarkt oder sie trinken das Wasser, das ihnen von staatlich geförderten Hilfsorganisationen zur Verfügung gestellt wird.

Da Leyla Seker jedoch Diabetikerin ist, kann sie die bereitgestellten Lebensmittel nicht zu sich nehmen. „Es gibt keinen Supermarkt in der Nähe. Ich koche für mich selbst mit meinem kleinen Campingkocher, wenn mir die Nachbarn etwas aus dem Supermarkt bringen“, fährt Seker fort.

Rustem Coklu ist einer von vielen Menschen in Hatay, die gezwungen sind, in einem Zelt zu leben Bild: Aynur Tekin/DW

Rustem Coklu, 48, ist ein Stahlarbeiter, der sich auf Metalldächer für Häuser spezialisiert hat. Nach den Erdbeben war er eine Zeit lang arbeitslos. Coklu sagt, er habe unmittelbar nach den Erdbeben keine Provisionen erhalten, weil die Menschen andere Probleme hätten, um die sie sich Sorgen machen müssten.

Vor etwa zwei Monaten begann er wieder zu arbeiten. Er ist mit der Nahrungsmittelhilfe zufrieden, sagt aber, dass die Hygieneprobleme, der Insektenbefall und die Hitze für anstrengende Tage sorgen.

Nach Angaben der städtischen Ärztekammer in Antakya, der Verwaltungshauptstadt von Hatay, haben derzeit nur 10 % der Bevölkerung Zugang zu sauberem Wasser. Der Mangel an Trinkwasser und angemessener Sanitärversorgung erhöht das Risiko von Epidemien. Einheimische sagen, Durchfall sei dort weit verbreitet.

Kann die Regierung neue Häuser für alle bauen?

Das Erdbeben beschädigte auch das Wohnhaus von Rustem Coklu schwer. Er steht daneben und sieht hilflos zu, wie der Ort, den er 20 Jahre lang sein Zuhause nannte, abgerissen wird.

Aber er beginnt, mit der Situation klarzukommen. Er ruft seinen Sohn an, um ihm zu zeigen, wie das Gebäude abgerissen wird – sein Sohn verließ Hatay kurz nach den Erdbeben und zog nach Antalya.

Das tägliche Leben in Hatay geht trotz aller Schwierigkeiten, mit denen die Einheimischen konfrontiert sind, weiter Bild: Aynur Tekin/DW

Nach Angaben der Stadtplanungskammer in Hatay wurden 600.000 Menschen in der Region obdachlos. Viele sind entweder in andere Städte gezogen oder leben in Zelten.

Vor den Erdbeben lebten 1,6 Millionen Menschen in der Provinz Hatay. Die Regierung hat Pläne zum Bau neuer Wohnhäuser für die von der Katastrophe Betroffenen angekündigt. Umweltminister Mehmet Ozhaseki sagt, der Staat wolle 255.000 neue Wohnungen schaffen.

Offiziellen Angaben zufolge ist der Bau von mehr als 3.000 Mehrfamilienhäusern im Gange, die ersten Wohnungen sollen bis Dezember bezugsfertig sein.

Der Staat übernimmt 60 % der Kosten und die Betroffenen tragen 40 %. Die Darlehen können über einen Zeitraum von 20 Jahren zurückgezahlt werden.

Rustem Coklu ist mit dem Plan der Regierung nicht wirklich zufrieden, aber er ist bereit, das Angebot bei Bedarf anzunehmen. Besonders enttäuscht ist er von der 20-jährigen Amortisationsregelung.

„Wir müssen es einfach akzeptieren. Ich hätte gehofft, dass der Staat keine Rückzahlungen von uns verlangt. Das habe ich von der Regierung erwartet“, sagt Coklu.

Leyla Seker interessiert sich überhaupt nicht für das Angebot des Staates. Sie hat einfach nicht das Geld, um einen Kredit abzubezahlen. „Ich habe weder die Energie noch genug verbleibende Lebensjahre“, sagt sie resigniert.

Experten sind besorgt, ob die Pläne überhaupt erfolgreich umgesetzt werden können. Serkan Koc von der Stadtplanungskammer in Hatay besteht darauf, dass die Regierung mehr in die zerstörte Infrastruktur der Region investieren muss, insbesondere damit die Menschen besseren Zugang zu sauberem Wasser, Strom und Internet haben.

Er hebt auch die derzeitige Beliebtheit unregulierter Neubauprojekte hervor und sagt, dass überall Wohnungen ohne Genehmigungen gebaut würden.

„Sie werden wie verrückt gebaut. Eine Stadt ist wie ein lebender Organismus. Wenn die Regierung das Grundbedürfnis der Bewohner nach Unterkunft nicht erfüllen kann, werden die Menschen ihre eigenen Lösungen finden“, sagt Koc.

Eine in Schutt und Asche gelegte Region

Unmittelbar nach der Katastrophe beklagten viele Menschen, dass die Hilfe relativ spät dort ankam, was viele vermuteten, dass dies politische Gründe hatte.

Hatay gilt als eine der kosmopolitischsten Regionen der Türkei und eine große Zahl von Menschen, die der religiösen Minderheit der Alawiten angehören, lebt dort. Einige warfen der Regierung vor, den Gebieten mit großer alawitischer Bevölkerung nicht ausreichend Hilfe zu leisten.

Viele Menschen glauben auch, dass die Regierung mitverantwortlich für die Katastrophe ist, da die Behörden die Warnungen der Wissenschaftler nicht beachtet und keine geeigneten Maßnahmen ergriffen haben, um die Auswirkungen des Bebens abzumildern.

Es besteht weiterhin große Unsicherheit hinsichtlich der etwa 15.000 Gebäude, deren Schäden als „moderat“ eingestuft wurden. Es ist unklar, ob sie abgerissen werden oder nicht. Die Trümmer vollständig eingestürzter Gebäude werden erst im Dezember beseitigt.

Hier befand sich früher die Wohnung von Leyla Seker Bild: Aynur Tekin/DW

Leyla Seker möchte in ihrem alten Viertel weiterleben, auch wenn es in Schutt und Asche gelegt wurde. Sie arbeitete 32 Jahre lang im Ausland, um Geld für den Kauf ihres Hauses zu sparen – dasselbe Haus, das vor einem Monat abgerissen wurde.

„Ich möchte nicht in eine neue Gegend ziehen“, sagt sie. „Ich habe so hart gearbeitet, um hier mein Leben aufzubauen. Meine Wohnung war das Einzige, was ich auf der Welt hatte.“

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.