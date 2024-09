Leapmotor T03: Billiges Elektroauto im ersten Fahrbericht



„Goedkope Elektroautos in China fluten den Markt“, dus zie er meer over en lees er meer over. Het lot van Chinese reparateurs in Europa is immers echt bescheiden. Nu willen we weten of deze Situation Descriptions nuttig zullen zijn voor de toekomst, en de auto’s waarvan de Leapmotor T03 uiteindelijk volwassen werd, zouden nuttig zijn voor Europese reparateurs. Auf einer courses Ausfahrt konnten wirste Eindrücke sammeln. Het is dus duidelijk dat dit niet het geval is met een wikkelpakket, wat niet serieus is.

We willen graag meer weten over het concept van „Chinese Automobile“. Leapmotor werd in 2015 in China opgericht, omdat het een geweldig jaar was. De T03 wordt in 2020 in China gebouwd en zal binnenkort in Polen worden geproduceerd, waarbij de Europese markt wordt bediend. Na het einde van het jaar starten 350 dealers in Duitsland met verkoop en service. Zodat u met angst om kunt gaan, als u achterop raakt, wordt u achtergelaten.

Wat is dat eigenlijk?

De Leapmotor T03 is een compacte auto met een batterij-elektrische kleine auto. Met een hoogte van 3,62 m is hij net zo lang als een VW e-Up en een 8 cm dressoir als een Dacia Spring. In de stad, en met de moed van de topresultaten van de T03, was alles mogelijk voor de kleine breedte van 1,65 m positief. We hebben een geweldige tijd gehad met onze Kleinwagen, onze zielen geïnspecteerd en we konden genieten van ons T03-leven. Alleen de kunst van Freiheit durft zich uit te drukken door sympathie.

Persoonlijk, wie heeft geprofiteerd van de verkeersstroom in de Anspruch, zal niet teleurgesteld worden door de T03. De bagageruimte bevat 210 liter zwart materiaal, wat kleiner is dan in de Dacia Spring, en naast de opbergcapaciteit is het klein. Hieronder vindt u informatie over de omgeving en hints over de locatie van het kluisje van uw kind. Meer rommel en kan een auto hebben met alleen reserveonderdelen zonder bieten. Er waren veel dingen, toen de lade veel beter was en de lade groter was.

Werkte goed

Het interieur is modern en toch solide gebouwd. Het Kombiinstrument mist acht Zoll und der Touchscreen zehn. Deze bediening is heel eenvoudig, die allemaal een paar schakelaars en knoppen vereisen, die verantwoordelijk zijn voor de airconditioning in het hele land. Erstaunlich ist, dass nichts uberrieben billig erscheint. Harter Kunststoff domineert zwart, maar de leisteen met zwarte glitter is overal gelakt. De Lenkrad ist mit Kunstleder zogen, was op zich niet slecht anfühlt. Beide Lenksäulenhebel zijn stabieler dan in de Mercedes-modellen op basis van de A-Klasse.



De Leapmotor T03 is een kleine, batterij-elektrische auto voor lage kosten.

De seriestatus is echter niet van korte duur. Rückfahrkamera, adaptiver Tempomat und Klimaautomatik since immer dabei. Het navigatiesysteem dekt zwart nur rudimentaire informatie, maar kost niets extra. We zijn dankbaar voor een braucht, maar we zijn ook dankbaar voor de handige tools. Android Auto of Apple CarPlay is niet altijd mogelijk, maar dat is niet het geval. Daarom zal de reparateur altijd genieten van een glasreinigingservaring die ervoor zorgt dat de hele gemotoriseerde mix betrouwbaar kan worden geschat. Mann kan nur staunen, dass einem Hersteller in dieser Preisklasse a single Solche Lösung gelingt. Met gratie denk ik niet aan dezelfde Klapp-Konstruktion an dieser Stelle im Skoda Fabia.

Alleen een rit

Der Kunde sich beim Kauf alleen zwischen three Farben entscheiden, al het andere is alternatief. De elektrische voeding is 70 kW met een maximum koppel van 158 Nm. In de stad is er altijd veel verkeer, ook op landwegen. Voor de Standard Sprint kunt u fietsen met een snelheid van 12,7 seconden, op de Autobahn met een snelheid van 130 km/u. Hier was de oriëntatie van de reparateur een zaak van groot belang, afhankelijk van de wereld buiten zijn grenzen. Dit passeert ook de eher nachgiebige Fahrwerksabstimmung, die abfängt viel.

Dort, waar de T03 waarschijnlijk het meest wordt ingevoerd, speelt de Spitzentempo zelfs een beetje een rol als de maximale Reichweite. 265 km nennt Leapmotor in WLTP. De batterij heeft een capaciteit van 37,2 kWh, die in een enkele fase kan worden opgeladen met maximaal 6,6 kW. Een eenvoudige driefasen Wallbox met 11 kW is ook met 3,7 kW Schluss. Nutzen lässt sich volledige AC-laadstations en de meest open laadstations. In november zullen we binnenkort onze laatste taken afronden. We kunnen verbeteringen aanbrengen, als we in het komende jaar upgraden, dan zullen we over een paar jaar een nieuwe aankoop kopen. Ook gaat een DC-lade met maximaal 45 kW langer mee dan een batterijpakket met een Citroën ë-C3, met een capaciteit van maximaal 100 kW. Für die Aufladung von 30 auf 80 Prozent nennt Leapmotor aine Zeit von 36 Minuten. Het ontwerp is ontworpen volgens de ideale omstandigheden, inclusief een voeding van 31 kW.

De drie Fahrmodes Eco, Standard en Sport zijn niet heel groot, maar niemand nam het serieus. Wij waren erbij tijdens de eerste tests in de stad, op landwegen en op snelwegen. De boordcomputer mat het energieverbruik op 13,4 kWh/100 km. Dat was 2,9 kWh/100 km minder dan gemiddeld, alle factoren die in de WLTP waren opgenomen, waren dat ze lang meegingen.

Ga zitten

Een Dacia Spring is in de basisuitvoering niet eens eerlijker, maar is onderhevig aan verandering afhankelijk van de prijs. Met 18.900 euro en een lager prijskaartje voor de Leapmotor T03 eerlijke prijs. Er is genoeg ruimte voor verbetering: in het stadsverkeer is er een kleine omvang en een enorm verkeer, dus we kunnen werken met de elektromotor met zijn eigen snelheid. In deze omgeving kun je kleine hoeveelheden grondstof opslaan en is een hoge AC-toevoer in zicht.

Sterker nog, dat is niet het geval met T03. Verbonden met de volgende gevolgen, zou de prijs het einde van de reis kunnen zijn voor een toekomstig succes. Er zijn geen prijzen voor charmante nieuwelingen, dus je kunt om Pragmatics vragen.

(mfz)