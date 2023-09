Darüber hinaus dankte Remini, die in der Scientology-Kirche aufgewachsen ist und sich seit ihrem Ausscheiden aus der Organisation zu einer lautstarken Kritikerin entwickelt hat, den Frauen dafür, dass sie sich zu Wort gemeldet haben.

„Die Frauen, die Dannys Raubüberfall überlebten, kämpften unermüdlich für Gerechtigkeit“, fügte sie hinzu. „Ihre Hartnäckigkeit, Stärke und ihr Mut haben allen Opfern von Scientology die Hoffnung gegeben, dass Gerechtigkeit möglich ist. Dafür werden wir für immer dankbar sein. Wir danken den LAPD-Ermittlern, der Bezirksstaatsanwaltschaft von LA, Richter Olmedo und der Jury.“ Ihnen für Ihre faire und unparteiische Herangehensweise an diesen Fall und das Gerichtsverfahren.“

Die Staatsanwaltschaft hatte behauptet, dass Masterson, der im Jahr 2020 wegen dreifacher Vergewaltigung verhaftet und angeklagt wurde, zwischen 2001 und 2003 in seinem Haus in den Hollywood Hills drei Frauen in verschiedenen Vorfällen sexuell missbraucht hatte. Mastersons erster Prozess im Jahr 2022 wurde für ein Fehlverfahren erklärt, nachdem eine Jury nicht in der Lage war, in den drei Vergewaltigungsvorwürfen eine einstimmige Entscheidung zu treffen.

Während des Wiederaufnahmeverfahrens gegen Masterson, das Anfang des Jahres stattfand, befanden ihn die Geschworenen jedoch in zwei Punkten für schuldig. Die Jury konnte im dritten Gericht kein Urteil fällen.

Die drei Frauen – identifiziert als Jane Doe #1, Jane Doe #2 und Jane Doe #3 – teilten dem Gericht mit, dass sie Masterson über die Scientology-Kirche kennengelernt hätten, und beschuldigten die Organisation später, sie unter Druck gesetzt zu haben, die Vorwürfe nicht der Polizei zu melden, heißt es Die Associated Press. Die Kirche wies ihre Anschuldigungen in einer Erklärung vom 31. Mai zurück, die E! erhalten hatte. News vom 1. Juni und stellte fest, dass die Organisation „keine Richtlinie hat, die es Mitgliedern verbietet oder davon abhält, kriminelles Verhalten von irgendjemandem – Scientologen oder nicht – den Strafverfolgungsbehörden zu melden.“