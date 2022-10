League One und League Two Tore und Zusammenfassung: Plymouth, Ipswich gewinnen | Fußball Nachrichten

Morgan Whittakers spätes Tor sorgte dafür, dass Plymouth nach einer dramatischen Aufholjagd gegen Shrewsbury mit 2: 1 an der Spitze der League One blieb.

Der Tabellenführer geriet nach einer halben Stunde durch einen Treffer von Jordan Shipley in Rückstand, aber der eingewechselte Niall Ennis zog Argyle 20 Minuten vor Schluss wieder ins Spiel, bevor Whittaker sieben Minuten vor Schluss den Sieg holte.

Ipswich musste ähnlich widerstandsfähig sein, um die Verfolgung mit einem 3:2-Sieg in Port Vale aufrechtzuerhalten, nachdem es einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt hatte.

Town schien nach den Treffern von Freddie Ladapo und Cameron Humphreys in der ersten Halbzeit auf Hochtouren zu laufen, aber Ladapo brauchte eine Sekunde, um die Punkte zu sichern, nachdem Gavin Massey und Nathan Smith die Hausherren direkt wieder ins Spiel gebracht hatten.

Der Viertplatzierte Peterborough musste gegen Accrington mit 3:1 einen Rückstand aufholen.

Stanley ging in der 25. Minute durch den Kopfball von Harvey Rodgers überraschend in Führung, aber Tore von Ephron Mason-Clark, Kwame Poku und Jonson Clarke-Harris wendeten das Blatt.

Colby Bishop verhinderte den 10-Mann-Sieg von Oxford, als sein Ausgleichstreffer ein 1: 1-Unentschieden für Portsmouth erzielte.

Die Gäste gingen durch Kyle Josephs Distanzschuss in der 16. Minute in Führung, aber sechs Minuten nach Billy Bodins Platzverweis wegen eines zweiten buchbaren Vergehens griff Bishop ein, um einen Punkt zu holen.

Die eingewechselten Jon Bodvarsson und Amadou Bakayoko trafen beide spät, als Bolton den Sieg aus der Heimniederlage gegen Burton holte.

Bakayoko glich drei Minuten vor Schluss mit seiner Mannschaft zum Führungstreffer von Sam Hughes aus, bevor Bodvarsson in der achten Minute der Nachspielzeit das 2:1 erzielte.

Danny Mandroiu schoss Lincoln zu einem 1:0-Sieg in Barnsley, während Ben Williams‘ Kopfball in der ersten Halbzeit Cheltenham den Sieg mit dem gleichen Ergebnis über seinen Mitkämpfer Morecambe sicherte.

Ryan Inniss wurde des Platzes verwiesen, als Charlton eine 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten MK Dons hinnehmen musste.

Inniss‘ Foul an Louie Barry, sein zweites buchbares Vergehen, führte zu einem Elfmeter, aus dem Will Grigg die Dons in Führung brachte, bevor Bradley Johnson 12 Minuten vor Schluss die Punkte holte.

Der Treffer von Lloyd Jones in der 77. Minute erwies sich als entscheidend, als Cambridge in Wycombe mit 3:2 gewann.

Harvey Knibbs und der eingewechselte Jack Lankester trafen auf beiden Seiten des Kopfballs von Sam Vokes, bevor Lloyd Jones trotz des späten Versuchs von Lewis Wing den Sieg sicherte.

Fleetwood und Forest Green beendeten das Spiel mit 1:1, nachdem Callum Morton den Auftakt von Harvey Bunker in der ersten Halbzeit neutralisiert hatte, während Derby und Exeter im Pride Park eine torlose Pattsituation ausfechten.

Sky Bet League Two

Leyton Orient behauptete sich mit einem 2:0-Sieg über Gillingham an der Spitze der zweiten Liga.

Aaron Drinan hatte fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit eine gute Chance, in einem Führungstreffer zu nicken, aber es war Paul Smyth, der in der 52. Minute die Sackgasse durchbrach, indem er sich auf einen Pass von Theo Archibald stürzte und einen kraftvollen Schlag an Glenn Morris vorbei schickte.

Archibald bereitete Orients Sekundanten vor, als er den eingewechselten Ruel Sotiriou auswählte, der den Vorsprung der Gastgeber aus 10 Metern 11 Minuten, nachdem er eingewechselt worden war, verdoppelte.

Der Tabellenzweite Stevenage hielt mit einem 1:0-Sieg in Doncaster mit dem Tabellenführer Schritt.

Jordan Roberts erzielte im Eco-Power Stadium das einzige Tor des Spiels, als er in der 25. Minute eine Flanke von Arthur Read einnickte.

Die Rovers hatten zu beiden Seiten der Halbzeit keine Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, und übten weiterhin Druck aus, aber Boros Abwehrreihe räumte eine Chance nach der anderen aus, um das Gegentor zu behalten.

Mansfield hielt Newport zu einem 0: 0-Unentschieden, obwohl er in Field Mill einen Großteil der zweiten Halbzeit mit 10 Mann spielte.

Der erfahrene Verteidiger James Perch zog den Newport-Stürmer Omar Bogle in der 59. Minute zu Boden, als er vom Schiedsrichter die zweite Gelbe Karte zeigte.

Newport hatte durchweg die besseren Chancen und erzielte beinahe mit dem ersten Schuss des Spiels ein Tor, als Will Evans einen lockeren Pass nur für Mansfields ausgeliehene Torhüterin Christy Pym zu einer intelligenten Parade ansetzte.

Walsall besiegelte einen der entscheidendsten Siege des Abends und schlug Harrogate in der ersten Halbzeit weg, um seinen dritten Heimsieg in Folge in der zweiten Liga zu verbuchen.

Danny Johnsons Elfmeter, sein neuntes Ligator in dieser Saison, sowie die Bemühungen von Liam Gordon und Isaac Hutchinson machten Matty Dalys späte Antwort zu einem reinen Trost für einen 3:1-Sieg.

Tore von Myles Hippolyte und Kyle Wootton besiegelten mit einem überzeugenden 2:0-Sieg über Carlisle den zweiten Liga-2-Sieg in Folge für Stockport, während Salford mit einem eigenen 2:0-Sieg beim Kellerbewohner Hartlepool auf die Play-off-Plätze zurückkehrte .

Billy Waters erzielte das einzige Tor des Spiels, als Barrow seine sieglose Serie von fünf Spielen mit einem wichtigen 1: 0-Sieg über Grimsby beendete.

Stürmer Waters erzielte sein erstes Tor seit dem Eröffnungstag, um den Bluebirds den ersten Sieg gegen die Mariners seit 1968 in einer regennassen Holker Street zu sichern.

Ansonsten war es ein ligaübergreifender Abend der Auslosung.

Dank Tyreik Wrights drittem Saisonsieg in der 31. Minute hatte Bradford auf dem richtigen Weg gestanden, Swindon alle drei Punkte abzunehmen.

Aber Luke Jephcot hatte andere Ideen und erzielte zwei Minuten nach der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit einen spannenden Ausgleich, um sicherzustellen, dass die Mannschaften die Beute teilten.

Ayoub Assal schickte den AFC Wimbledon mit einer 1:0-Führung in die zweite Halbzeit des Duells mit Crewe, wurde jedoch durch einen Kopfball von Rio Adebisi nach einer Ecke ausgeglichen.

Crewe-Torhüter Arthur Okonkwo parierte einen Elfmeter von Josh Davison, als seine Mannschaft sich sammelte, um das 1: 1-Unentschieden in der Plough Lane zu besiegeln.

Der hervorragende Ausgleichstreffer von Junior Tchamadeu rettete dem kämpfenden Colchester einen Punkt bei einem unterhaltsamen 2:2-Unentschieden gegen Crawley.

Nachdem Alex Newby United in Führung gebracht hatte, drehte Town das Spiel dank der Tore von Ashley Nadesan und James Tilley zu beiden Seiten der Halbzeit.

Aber Tchamadeu sicherte sich einen Punkt für den zweitletzten Colchester, der in der zweiten Liga drei Punkte von der Sicherheit entfernt ist.

Sutton startete in der zweiten Halbzeit eine hervorragende Aufholjagd, um einen Punkt aus einem 2: 2-Unentschieden in der zweiten Liga gegen Northampton in Sixfields zu retten.

Marc Leonard schoss in der 15. Minute den ersten Treffer der Gastgeber ein, bevor Mitch Pinnock vor der Pause verdoppelte.

Aber die Gäste kamen zurück und feuerten, Omar Bugiel schlug innerhalb von zwei Minuten nach der Pause einen zurück und Donavan Wilson sorgte dafür, dass die Seiten beim Schlusspfiff ausgeglichen waren.

Play-off-Verfolger Tranmere verlängerte seinen ungeschlagenen Lauf in der zweiten Liga auf ein siebtes Spiel, musste sich aber nach einem 1: 1-Unentschieden gegen Rochdale in Prenton Park mit einem Punkt zufrieden geben.