League 1 im Ticker – Köhn patzt, aber Hütter-Team Monaco gleicht aus

Ambitions auf die Top drei hat auch der Hütter-Club Monaco, der in der Vorsaison nur Rang sechs belegt en somit the Europacup verpasst hatte. Die Rückkehr nach Europa steht daher beim 53-jaren Vorarlberger ganz oben. “Het is een unserer Hauptziele. AS Monaco verdient es, in prestigeträchtigen Wettbewerben wie der Champions League te spelen. Und dazu muss man an der Spitze der Tablele stehen. Dat is een grote Herausforderung für uns, en denk dat, met een kans, als je erreichen“, meinte Hütter vor Saisonbeginn.