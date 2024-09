Status: 30.09.2024 08:54 Uhr

Der Wurf lautet Scheinbeschäftigung von parlementarische Mitarbeitern en Veruntreuung von EU-Geldern: Ab heute stehen Marine Le Pen en weitere französische Rechtsnationale voor Gericht. Für Le Pen viel op het spel.

Marine Le Pen en andere politici zullen verantwoordelijk zijn voor de strafrechtelijke vervolging. De insgesamt 28 Angeklagten wird Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen. Neben der langjährige Parteivorsitzenden Marine Le Pen gehört auch ihr Vater en Parteigründer Jean-Marie Le Pen van de beschuldigde.

Ze beschouwen zichzelf van het jaar 2004 tot 2016 en concentreren zich op de Partei Rassemblement National (früher: Front National), permanente Abgeordnete en Assistenten. Dit betekent dat de mogelijke planning van assistenten van meer Frans-Europese organisaties. Zentraler Vorwurf ist, dat Le Pens Partei Gelder voor parlementaire assistenten van het Europese Parlement rekening houdt met de eigenheid van de partei die wordt behandeld.

Gefahr voor Le Pens Präsidentschaftskandidatur

Insgesamt soll is een bedrag dat een miljoen euro oplevert. Marine Le Pen bracht een jaar door in het Europees Parlement met een budget van minimaal 330.000 euro. Als je een paar keer meedoet, is dat het eindresultaat van je leven. Le Pen kan zelf schuldig worden bevonden tijdens het zurückgewiesen.

De affaire belast Le Pen en zijn deel van de zaak. Sollte es zur Schuldsprüchen kommen, drhen de Angeklagten empfindliche Geldstrafen toch Heftstraffen von bis zu zehn Jahren. Mochten wij vragen hebben over de uitkomsten van het onderzoek, dan konden wij ons in de loop van 2027 kandidaat stellen voor Marine Le Pen.

Rassemblement National wil in de burgerliche Mitte

De juristische Aufarbeitung der Vorwürfe valt in een fase, in de Rassemblement National, zo grimmig dat het niet zo moeilijk is. Beiden die in juni het parlement zochten, waren bereid op te treden als machtige belegeraars, en rechtse onderdanen mochten aan het einde van hun leven landen. Omdat de Partei in het Parlement sterk is vertreten, is de nieuwe vorm van de Mitte-Rechts-Regierung van de conservatieve premier Michel Barnier groter geworden.

De Pen en de andere Parteiverantwortliche non op de Anklagebank Platz nehmen müssen, hebben de beste reben een normalisering van de partei gekregen. Le Pen hatte der Partei nicht nur een nieuwe Namen gegeben, sondern auch von allzu radicalen Positionen Onthoud de algemene, um die früher duidelijke rechts-extremistische Partei bis hin in de civiele Mitte wählbar zu machen.

Der Prozess is tot eind november geëindigd. Dit betekent dat de Partijen voorbereid moeten zijn op een lange juridische periode voor degenen die de Franse Zeitung “Le Monde” rapporteren.