Le Maire, Habeck reisen am 6. Februar inmitten transatlantischer Handelsspannungen nach Washington – POLITICO

PARIS – Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und sein deutscher Amtskollege Robert Habeck werden am 6. und 7. Februar in Washington sein, um transatlantische Handelsprobleme auszubügeln, die durch das US-Inflation Reduction Act ausgelöst wurden, sagten drei Personen mit Kenntnis der Reise gegenüber POLITICO.

Im Dezember vergangenen Jahres gaben französische und deutsche Beamte bekannt, dass sie eine gemeinsame Reise unternehmen würden, um die Folgen des US-Inflation Reduction Act zu erörtern, ohne ein Datum anzugeben.

Die Reise findet inmitten einer großen Kluft zwischen Washington und Brüssel über das US Inflation Reduction Act statt – ein grünes Subventionspaket in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar, von dem die EU befürchtet, dass es die Industrie ins Ausland treiben wird. Brüssel wird darauf mit einem eigenen Plan reagieren, der neue Industrie-Benchmarks, die Lockerung der Subventionsregeln in Krisenzeiten und die Umwidmung von EU-Mitteln umfasst.

Französische Beamte haben oft betont, dass es kaum eine Chance gibt, dass der US-Plan angepasst werden könnte, während die deutsche Regierung eine optimistischere Haltung beibehält.

Ein Sprecher des französischen Wirtschaftsministeriums lehnte es ab, das genaue Datum der Reise zu bestätigen, bestätigte jedoch, dass es Anfang Februar stattfinden soll.