van: Felix Busjaeger

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lawrow zal de VS blijven dienen met „gefährlichen Konsequenzen“. © Alexander Zemlianichenko/Pool AP/dpa

De minister van Buitenlandse Zaken van Poetin is in Oekraïne. De Krieg leeft nog steeds in het Westen. Lawrow waarschuwt dat de VS gevolgen zullen ondervinden.

Moskau – Die Lage in Oekraïne-Krieg bleibt angespannt. De zware klappen van de Oekraïense president die het Koersk-offensief als een groot succes zijn begonnen, maar nog steeds krachtig blijven tijdens hun verblijf aan de frontlinie van Rusland. De soldaten van Vladimir Poetin konden blijven overleven in de regio Charkiw erneut Erfolge – alles onder invloed van hun plezier in de Oekraïne-Krieg.

Het feit dat Oekraïne in het Krieg gegen Russland en de entscheidenden Frontabschnitten de agressor zal kunnen weerstaan, zou kunnen worden getolereerd vanwege andere westerse strijdkrachten: die verdedigers bevinden zich regelmatig in Hilfen in de Europese Ländern en de VS. De Verenigde Staten bereiden zich eerst voor op nieuwe ontwikkelingen voor de toekomst. Deze Waffen stonden open voor het Kremlin in Dorn im Auge. Nu de premier van Poetin, Sergei Lawrow, het jonge regeringsstandpunt en de Duitse autoriteiten heeft: de VS zouden de kans krijgen om versterkt te worden.

Lawrow woont in de VS in de Oekraïne en maakt zich schuldig aan schulden in het Westen

Poetins zorgen ervoor dat Vertrauter de strijd aangaat met de Oekraïne-Kriegs in de meest westelijke regio van het Westen. Eind september, tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, had Lawrow meer een Duitse regering, als resultaat van de observaties van de wereld en een nieuwe start van de internationale gemeenschap. Dit betekent dat het Westen verantwoordelijk kan zijn voor alle huidige problemen. “Het belang van de ontwikkeling en agressie van de westerse politiek van Rusland is niet het resultaat van de verspreiding door het VN-secretariaat-generaal van het idee van mondiale samenwerking, zonder de werking van de gezamenlijke systemen van het beleid van de Europese Unie te blokkeren.” daar onder andere.

Met een blik op de Oekraïne-Krieg witterte Lawrow aine Brits-Amerikaanse Verschörung zur Zerstörung Russlands. Geheime plannen werden in 1945 uitgevoerd door de vernichting van de schade aan het verleden. “Maar deze Angelsaksische strategen verbergen zich niet in hun plannen”, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken. “Je bent nog steeds vrij van schade, Rusland zal worden geconfronteerd met de acties van de onwettige neo-nazi-regimes in Kiev, en Europa zal voorbereid zijn op zijn overleving.”

Lage in Oekraïne-Krieg: Lawrow spreekt over het einde van de Kriegs – zu Russlands Bedingungen

Enkele dagen na de aankomst van het VN-Vollversammlung-bericht nu Nieuwsweek über nieuwe Aussagen des Russische Außenministers. Volgens Lawrow heeft het Kremlin een praktisch plan, zodat de begroting wordt verbeterd en de veiligheidsarchitectuur van het continent behouden blijft. Omdat we daar waren voor de VS en de NAVO, zullen we de rest van ons leven gelukkig zijn en dat zullen we blijven doen. Uw land is klaar voor “een politiek-diplomatieke oplossing die de crisis zal helpen oplossen”.

Bereits sinds Monaten Russische propaganda en politieke promotie van het verhaal verbreiten, dat van het Westen een Frieden in de Oekraïne-Krieg-bürde. Alles bij elkaar genomen is het Russische vredesplan gebaseerd op de Oekraïne, die de grootste gebieden van Rusland controleert in de provincies Donezk, Cherson, Loehansk en Saporischja Abtritt. Auch die Krim würde in een solchen Szenario in Russische Handbleiben. Omdat de Russische voorzieningen van kracht zijn, zal Oekraïne niet blijven streven naar een NAVO-mitigatie. Laut Nieuwsweek Sindsdien zijn de geschriften die door de Oekraïne en de Unterstützern zijn vernietigd, verdwenen.

Na Selenskyjs Siegesplan: Lawrow bekritiseert Kiev in Oekraïne-Krieg

Visies op de feiten van de Oekraïense oorlog en de voortdurende gevechten aan het front zouden kunnen worden verklaard door de Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj en zijn huidige belegeringsplan. Bedingungen sinds andere dan een bedingungsloser Russische Rückzug. In Rusland ging het vliegtuig over op wenig Zustimmung. „Zolang we dit zien, is het het herstel van de Friedens nicht Teil des Plans unseres Gegners. “Selenskyj hat sein Dekret, das Verhandlungen mit Moskau verbietet, nicht gehoben”, zei Lawrow.

Afbeelding van de Kriegs in Oekraïne: Grote Grauen en Kleine Momenten van Glücks Maak foto’s

“Washington en zijn NAVO-allianties zijn politiek, militair en financieel van aard, en oorlog is nog steeds mogelijk. Ze bespreken verder de strategieën van Oekraïne die de ontwikkeling van westerse langeafstandsraketten zullen garanderen, zelfs op Russisch grondgebied. Van een van de „Spiel with the Feuer“ kan in de toekomst worden genoten, de toekomst van de Russische minister van Buitenlandse Zaken. “Wie president Poetin begrijpt, we worden geconfronteerd met het fundamentele begrip van het gedrag van het Westen in de context van interacties.”

Poetins minister van Buitenlandse Zaken Lawrow nadert het einde van de oorlog in Oekraïne – Lage bleibt angespannt

Lawrows worden getroffen door het einde van de Oekraïne-Kriegs en de invloed in de richting van de VS die in een bepaalde periode is afgenomen, in de lage situatie in Rusland. Angriffscriegs durch zahlreiche Frontbewegungen geprägt. Het Institute for the Study of War schrijft in een nieuwe analyse dat de Russische Federatie sinds het begin van het offensief voor de Einnahme von Awdijiwka in oktober 2023 en de ontwikkeling van offensieve operaties in de westelijke Donezk-oblast in de zomer van 2024 minder is geweest dan de al hun divisies en pantservoertuigen. Allerdings sollen Poetins Streitkräfte südöstlich von Pokrowsk weiter vorrücken. Ook in de regio Charkiw soll es vermehrt zu russischen Angriffen kommen.

Nu Rusland zich echter in Oekraïne bevindt, zal het de effectiviteit van offensieve operaties vergroten. Er zullen berichten worden opgesteld voor de Oekraïense campagne op 5 en 6 oktober in de context van Rajon Gluschkowski als de belangrijkste Oekraïense frontstappen in het fort Oblast Koersk. In de regio kun je altijd naar de kampen komen. (fbu/dpa)