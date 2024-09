Rusland is fel gekant tegen de Zukunftspakt van de VN. Nun verkündet Außenminister Lawrow, sein Land ziet geen zonde in de internationale Beziehungen zum Westen. De schuld ligt bij de VS en Groot-Brittannië. Volgers zullen daar nooit kunnen wonen, daar kunnen wonen.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lawrow heeft een nieuwe kijk op internationale zaken. “Van het mondiale werk dat kan worden verricht, hebben we te maken met alle gevolgen van de mondialisering in het Westen, met als gevolg dat we onze doelen hebben bereikt”, aldus Lawrow van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Het is waar dat Rusland deel uitmaakt van de Unie van de Verenigde Naties en gescheiden is van het verleden, en dat de Sonntag inherent onafhankelijk is van 193 VN-militaire overeenkomsten.

Zugleich als Lawrow jede Verantwortung Russlands bij de problemen bij het Arbeit morer Organe der Vereinten Nations, wie etwa in de Sicherheitsrat, categorische zurück. “De schuld komt toe aan het Westen”, zo is duidelijk. “Het is belangrijk om ons bewust te zijn van de agressie en agressie van de westerse politieke krachten van Rusland, die niet het resultaat is van de verspreiding door de secretaris-generaal van de VN van het idee van de wereldeconomie, zonder te worden geblokkeerd door het functioneren van de gezamenlijke systemen van de VN-Veiligheidsraden van de wereldpolitiek”, aldus Lawrow.

Met een blik op de Russische Angriffskrieg die Oekraïne witter maakt dan de Brits-Amerikaanse Verschörung zur Zerstörung Russlands. Geheime plannen werden in 1945 uitgevoerd door de vernichting van de schade aan het verleden. “Maar die Angelsaksische strategen verbergen zich niet in hun plannen”, aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken. “Je bent nog steeds vrij van schade, Rusland zal worden geconfronteerd met de acties van de onwettige neo-nazi-regimes in Kiev, en Europa zal voorbereid zijn op zijn overleving.”

In deze context herinneren we ons de kernkracht van de Russische kracht en het „bewustzijnsgevoel en de kracht van het idee, met de atoommacht dat Rusland in staat is een belegering te zijn“. Kremlin-chef Wladimir Poetin had eerst een paar dagen bij de kernwapenmacht. Dit betekent dat u een consistente benadering van Rusland zult hebben, dat uw atoommacht intact zal blijven, evenals een gemeenschappelijke benadering van uw land, zoals Poetin zei.