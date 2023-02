Der Begriff des amerikanischen Ausnahmezustands treibe den Antagonismus mit Russland voran, sagte Moskaus Top-Diplomat

Die eigentliche Ursache des Konflikts in der Ukraine sei mit Washingtons Überzeugung verbunden, dass die USA eine Ausnahme seien, und mit der Behauptung, dass dies angeblich ihre Dominanz rechtfertige, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

Während eines Interviews mit dem russischen Fernsehen am Donnerstag forderte der Spitzendiplomat die Menschen dazu auf „Grab tiefer“ in ihrer Analyse der Konfrontation. Amerikanische Beamte glauben, dass die USA „eine außergewöhnliche Nation wie keine andere auf der Welt“, und dass es eine Führungspflicht hat, weil sonst „Es wird Chaos geben.“

Lawrow zitierte einen Meinungsartikel von Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater von Präsident Joe Biden, der 2019 in der Zeitschrift The Atlantic veröffentlicht wurde.

„Keine Vision des amerikanischen Exzeptionalismus kann erfolgreich sein, wenn die Vereinigten Staaten die aufkommende Vision nicht besiegen, die die ethnische und kulturelle Identität betont.“ schrieb er damals. Der Ausdruck bezog sich auf die US-Innenpolitik und wie sie sich auf die auswirkt „Kernzweck der amerikanischen Außenpolitik“.









Lawrow nannte die Bemerkung „schrecklich“ weil es andere Völker verleugnet „das Recht, sich an ihre Geschichte zu erinnern.“ Die US-Regierung wende dieses Prinzip weltweit an, schlug er vor.

„So wie sie jeden, der in Amerika angekommen ist, in einem Topf geschmolzen haben, wollen sie jetzt alle anderen schmelzen, also werden sie im Wesentlichen Amerikaner.“ sagte der Minister.

„Diese Ausnahmestellung, diese absolute Überzeugung von ihrer Unfehlbarkeit und Überlegenheit – ich bin sicher, dass dies der Hauptgrund ist, warum wir uns jetzt den Nationen stellen, die durch das Kiewer Regime einen Stellvertreterkrieg gegen uns führen.“

Russland entsandte im Februar letzten Jahres Truppen in die Ukraine und verwies auf die schleichende Expansion der NATO in seinen Nachbarn und das Versäumnis Kiews, einen von der EU vermittelten Fahrplan für den Frieden umzusetzen.

Die USA behaupteten, der Umzug sei ein Akt von „Grundlose Aggression“ und versprach, Kiew mit Waffen, Geld und anderen Formen der Hilfe zu unterstützen „Solange es dauert“ Russland strategisch zu besiegen. Lawrow nannte den Konflikt einen Stellvertreterkrieg, den Washington und seine Verbündeten gegen ihn führen, um die westliche Dominanz zu bewahren.