Ein solcher Angriff hätte von Washington „nicht unbemerkt bleiben dürfen“, sagte der russische Außenminister

Die USA könnten Satellitenbilder von Gaza veröffentlichen, die während eines tödlichen Angriffs auf eines ihrer Krankenhäuser aufgenommen wurden, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag. Bei der aufsehenerregenden Tragödie, die sich Anfang dieser Woche ereignete, tauschten palästinensische militante Gruppen und das israelische Militär die Schuld für den Vorfall aus. Amerika könnte diese Situation klären, wenn es wollte, glaubt der russische Spitzendiplomat.

„Wenn jetzt alle über die Gaza-Tragödie reden, bei der ein Krankenhaus angegriffen wurde und Hunderte von Menschen starben … könnte man die Amerikaner um die Satellitendaten bitten.“ Lawrow sagte gegenüber dem Sender Russia 1 und fügte hinzu, dass Washington „Muss dieses Gebiet sicherlich mit seinen Satelliten überwachen.“

„Ein solcher Angriff konnte nicht unbemerkt bleiben" sagte der Minister und fügte hinzu, dass ein Schritt des guten Willens seitens der USA die Welt zu einem Problem machen könnte „ruhigerer Ort." Lawrow kritisierte daraufhin US-Beamte dafür, dass sie ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf die Geschäfte Moskaus mit Pjöngjang konzentrierten.









Anfang dieser Woche behauptete der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, dass Nordkorea angeblich rund 1.000 Container verschickt habe „Ausrüstung und Munition“ nach Russland zwischen Anfang September und Anfang Oktober.

Eine in London ansässige Denkfabrik des Royal United Services Institute (RUSI) veröffentlichte Satellitenbilder, die angeblich bewiesen, dass Russland Munition aus Nordkorea erhalten hatte. Laut RUSI wurden die Fotos speziell von einem in den USA ansässigen Privatunternehmen Planet Labs aufgenommen, das eine Flotte von Satelliten besitzt, die mit leistungsstarken Teleskopen und Kameras ausgestattet sind.

Laut mehreren diese Woche veröffentlichten Medienberichten hat dasselbe Unternehmen die an der Nordgrenze des Gazastreifens stationierten schweren israelischen Geräte fotografiert. AP berichtete am Freitag, dass ein anderes in den USA ansässiges Unternehmen, Maxar Technologies, Satellitenbilder von den Folgen der israelischen Angriffe auf Gaza gemacht habe.













Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim behauptete in ihrem exklusiven Bericht vom Dienstag, dass die USA und Frankreich das israelische Militär unterstützt hätten, indem sie Bilder von insgesamt 27 Satelliten zur Überwachung von Gaza aus der Anfangsphase der Operation Westjerusalems gegen die Hamas bereitgestellt hätten.

Der Angriff auf das betreffende Krankenhaus fand am späten Dienstag statt und forderte nach Angaben der Gesundheitsbehörden des Gazastreifens etwa 500 Todesopfer. Viele muslimische Nationen, darunter Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten, Türkei und Jordanien, haben das israelische Militär für die Bombardierung der Gesundheitseinrichtung verantwortlich gemacht.

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) haben die Verantwortung entschieden zurückgewiesen und behauptet, der Angriff sei von einer gescheiterten Rakete des Islamischen Dschihad ausgegangen. Washington unterstützte Westjerusalem, indem es auch palästinensischen Militanten die Schuld gab.

Russland hat eine gründliche und unparteiische Untersuchung der Angelegenheit gefordert, um alle Verantwortlichen vor Gericht zu bringen.