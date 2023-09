Republikanischer Repräsentant. Mike Lawler Am Freitag kritisierte er die republikanischen Hardliner des Repräsentantenhauses dafür, dass sie „dumme Spiele spielen“, die „das amerikanische Volk verarschen“, während die Regierung auf einen Shutdown zusteuert.

„Ich bin nicht hierher gekommen, um die Regierung lahmzulegen oder dumme Spielchen zu spielen, damit wir fünf Dollar an Spenden sammeln können, indem wir behaupten, wir würden etwas tun, und es dann der Regierung überlassen, während sie in Wirklichkeit nur das amerikanische Volk verarschen würden. „Lawler (RN.Y.) sagte am Freitag dem konservativen Radiomoderator Hugh Hewitt.

Lawlers Äußerungen erfolgen zu einem Zeitpunkt, da das Repräsentantenhaus diese Woche es versäumt hat, ein Gesetz zur Finanzierung der Regierung zu verabschieden, während sich die Republikaner mit Hardlinern auseinandersetzen, die versprochen haben, gegen jede Übergangsmaßnahme Einspruch zu erheben. Lawler ist ein Außenseiter innerhalb der Republikanischen Partei, da er zu den wenigen gehört, die bereit sind, mit den Demokraten an einem Ausgabenplan zu arbeiten.