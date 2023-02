Schauspieler Richard Belzer is aan. Viele Jahre war aus “Law & Order” nicht omzudenken: als sarcastische rechercheur John Munch lang geleden in de jaren 1990 auch internationale Bekanntheit.

De Amerikaans-Amerikaanse schauspieler Richard Belzer, die ooit als zynischer rechercheur in de serie “Law & Order: Special Victims Unit” voor de oorlog optrad, is klaar. Belzer sei am Sonntag “friedlich” in seinem Haus in Frankreich gestorben mit seiner Frau und seiner Stieftochter and seiner Seite, teilte Belzers Manager Eric Gardner der Deutschen Presse-Agentur mit. Er waren 78 Jahre alt.

Vahlreiche Filmschaffende zollten dem Komiker Tribut. Belzer sei “einfach urkomisch” en ein Genie im Umgang mit seinem Pubblikum gesen, schreef Billy Crystal op Twitter. Mit seiner Rolle als Detektiv John Munch heeft Belzer een van de “iconen” tv-figuren geschreven door tv-producent Dick Wolf.

Ze droeg lang geleden dat Serienpartner haar vermissen, trauerte “Law & Order” – Schauspielerin Mariska Hargitay op Instagram. “Ruhe in Frieden Richard”, hieß es in een Tweet von Schauspieler en regisseur Henry Winkler, een neef van de Verstorbenen.

Belzer, in de jaren 1970 Jahren als Komiker in de Sketch-Show “Saturday NightLive” mitwirkte, hatte auch Nebenbollen in Films wie “Fame – Der Weg zum Ruhm”, “Scarface” en “Fegefeuer der Eitelkeiten”.

Hij speelde daar in de jaren 1990 Jahren in der Rolle des Detectives John Munch in 300 Folgen der Hit-Series “Law & Order: Special Victims Unit”. Bis 2016 speelde daar de Scharfzüngigen Cop bei einer Sondereinheit für Sexualdelikte in New York.

gfk

dpa