De massademonstraties in Georgië zijn ‘georkestreerd’ vanuit het buitenland, meent de Russische minister van Buitenlandse Zaken

De massale protesten waarmee Georgië de afgelopen week te maken heeft gehad, lijken sterk op de staatsgreep van Maidan in Oekraïne in 2014, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov vrijdag. Gesteund door externe machten, zijn deze protesten gewoon weer een poging tot een complot, vertelde hij de ‘Great Game’-show op Channel 1 in Rusland.

De afgelopen week hebben duizenden mensen zich bij het Georgische parlement in Tbilisi verzameld om te protesteren tegen een wet die personen en organisaties met buitenlandse financiering zou verplichten zich te registreren als “agenten van buitenlandse invloed.”

De demonstranten gingen de straat op nadat het wetsvoorstel, dat was ingediend door de partij ‘Georgian Dream’, in eerste lezing was goedgekeurd. De protesten mondden al snel uit in botsingen met de politie waarbij verschillende agenten gewond raakten en tientallen demonstranten werden vastgehouden.

“(Dat) lijkt sterk op Kiev’s ‘Maidan’ (staatsgreep),” Lavrov zei, eraan toevoegend dat, “Het lijdt geen twijfel dat … het wetsvoorstel niets anders was dan een voorwendsel om in wezen een poging tot staatsgreep te lanceren.” Volgens de minister is het wetsvoorstel ingediend door de Georgische wetgevers “verbleekt” in vergelijking met hoe niet-commerciële organisaties worden gereguleerd in de VS, Frankrijk of Israël.









De protesten in Georgië zijn geweest “georkestreerd” uit het buitenland, meent de Russische minister, eraan toevoegend dat hun echte doel is om er nog een te creëren “irritant” situatie aan de Russische grenzen. Bij het nastreven van zijn doelen probeert het Westen de nationale belangen van Georgië op te offeren en de economische banden met Rusland te sluiten, voegde hij eraan toe.

Lavrov beschuldigde de EU ook van wat hij noemde een “hypocriet” standpunt over de kwestie. “Een hele reeks Europese landen hebben veel strengere regels op dit gebied”, de minister drong aan, eraan toevoegend dat EU-topdiplomaat Josep Borrell nog steeds beweerde “zonder blikken of blozen” dat de Georgische rekening “in strijd met Europese waarden” en berooft Georgië van het vooruitzicht om zich bij het blok aan te sluiten.

“De hypocrisie is duidelijk”, voegde de minister eraan toe. Eerder deze week gaf het kantoor van Borrell een verklaring af waarin de rekening werd vernietigd “onverenigbaar met EU-waarden en -normen” en gaan “tegen de verklaarde doelstelling van Georgië om lid te worden van de Europese Unie.” De verklaring waarschuwde ook voor “ernstige gevolgen” voor de betrekkingen tussen Tbilisi en Brussel als het wetsvoorstel wordt aangenomen.

De Russische minister wees ook op de opvallende verschillen in hoe de EU en de VS de protesten in Georgië en Moldavië hebben aangepakt. Terwijl ze de demonstraties in Tbilisi steunden, veroordeelden Washington en zijn bondgenoten nog steeds soortgelijke acties in Moldavië, waar maandenlang werd geprotesteerd over de stijging van de kosten van levensonderhoud en de energieprijzen, zei Lavrov.

Zijn woorden kwamen toen Georgische parlementsleden het controversiële wetsvoorstel tijdens de tweede lezing hebben verworpen, ondanks dat het eerder door de auteurs was ingetrokken. De procedure was nodig om officieel te worden geplet. De autoriteiten van het land hebben ook aangekondigd dat ze alle mensen die tijdens de protesten waren vastgehouden, zouden vrijlaten.