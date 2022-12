Lava vom hawaiianischen Vulkan stellt keine unmittelbare Bedrohung mehr für die Hauptstraße dar

Lava vom größten Vulkan der Welt ist keine unmittelbare Bedrohung mehr für die Hauptstraße über Big Island von Hawaii, sagten Wissenschaftler am Donnerstag, eine Entwicklung, die eine willkommene Atempause für Autofahrer war, die auf die Straße angewiesen sind.

Der Mauna Loa brach am Donnerstagmorgen immer noch aus, aber die Lava, die den Fluss in Richtung der entscheidenden Straße speiste, wurde abgeschnitten, wahrscheinlich wegen der reduzierten Produktion, sagte David Phillips, stellvertretender verantwortlicher Wissenschaftler am Hawaiian Volcano Observatory des US Geological Survey.

„Das sind gute Nachrichten für uns“, sagte Mitch Roth, Bürgermeister von Hawaii County. Dennoch sagten die Bezirksbeamten, dass sie wachsam bleiben würden – weil Wissenschaftler sagen, dass sich die Dinge immer ändern könnten.

Lava vom Mauna Loa, die am 27. November nach 38 Jahren Ruhe ausbrach, war 2,8 Kilometer von der Saddle Road entfernt, die auch als Route 200 oder Daniel K. Inouye Highway bekannt ist, sagte der US Geological Survey.

„Um nur zu betonen, dass es derzeit keine Bedrohung für Inselgemeinschaften oder Infrastrukturen gibt“, sagte Phillips.

Bedeutende #MaunaLoaErupts-Änderungen über Nacht.

*Ausbruch von Spalte 3 hat die Versorgung mit Lava reduziert .

*Fluss in Richtung #SaddleRoad ins Stocken geraten.

*Lava überflutet Kanäle in der Nähe von Entlüftung & fließt nicht mehr als 2,5 mi.

* Lavakanäle unterhalb dieses Punktes scheinen entwässert zu sein. https://t.co/UOlq89wxCL pic.twitter.com /g1i07FWhOx –@USGSVulkane

Letzte Woche sagten Beamte, die Lava könne frühestens eine Woche auf die Straße treffen, was die Autofahrer dazu veranlasste, sich auf Umwälzungen durch eine mögliche Schließung vorzubereiten, die die Pendelzeiten auf alternativen Küstenrouten um Stunden verlängern könnte. Aber wie erwartet verlangsamte sich die Lava in den letzten Tagen erheblich, als sie sich über flacheres Gelände bewegte, sodass die Wissenschaftler keine klarere Zeitachse abschätzen konnten.

Phillips sagte, dass die aktive Spalte immer noch Lavaströme erzeugt, aber sie werden um die Spalte herum lokalisiert sein.

Wenn es zusätzliche Strömungen im Kanal gibt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Zufuhr von oben die Strömungsfront nach vorne treibt und zu einer Bedrohung wird, sagte Frank Trusdell, Geologe am Vulkanobservatorium.

„Im Moment erwarten wir also nicht, dass die neue Lava, die an die Oberfläche kommt, die Versorgung der Flüsse, die dem Daniel K. Inouye Highway am nächsten liegen, wieder auffüllen kann“, sagte er.

In der Zwischenzeit versuchten Wissenschaftler zu verstehen, warum Lavafontänen über Nacht höher als gewöhnlich waren – ein Wunder, das von Menschen auf der ganzen Insel bemerkt wurde, sagte Phillips. Die Größe sei nicht gut abzuschätzen, sagte er, aber die Fontänen seien mindestens mehrere hundert Fuß hoch.

Etwa 20.000 Fahrzeuge haben eine Aussichtsroute benutzt, die letzte Woche eröffnet wurde, um zu versuchen, Scharen von nächtlichen Lava-Gaffern zu bewältigen, sagten Beamte.

Die Behörden sprachen Personen Vorladungen aus, die sich in einem Versuch, genauer hinzusehen, auf verbotene Gebiete wagten. Der Staat „untersuchte Personen und Unternehmen, die das geschlossene Gebiet betreten und Aufnahmen von sich selbst und Lavaströmen in den sozialen Medien gepostet haben“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums für Land und natürliche Ressourcen am Donnerstag.

Menschen machen ein Foto unterhalb des Mauna Loa, als er am Freitag in der Nähe von Hilo, Hawaii, ausbricht. (Gregory Bull/The Associated Press)

Mitglieder der einheimischen hawaiianischen Gemeinde planten, am Freitag entlang der Autobahn zu gehen, um sicherzustellen, dass das Gebiet frei von Müll ist.

„Und so wie wir es tun, wenn wir uns auf die Ankunft von Pele vorbereiten, ist es für viele von uns üblich, unsere Häuser vorzubereiten, die Bereiche, in denen wir leben, vorzubereiten und sicherzustellen, dass diese Bereiche sauber sind“, sagte Hawaiian Kulturberaterin Noe Noe Wong-Wilson, die sich auf die Gottheit der Vulkane und des Feuers bezieht.

Für viele einheimische Hawaiianer hat der Ausbruch eines Vulkans wie des Mauna Loa eine tiefe, aber sehr persönliche kulturelle Bedeutung.