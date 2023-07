Im Rahmen der geplanten Krankenhausreform einigen sich Bund und Länder auf die Abschaffung der Fallpauschalen. Vielmehr sollten die Häuser für die Leistungserbringung deutlich stärker vergütet werden. Die Kassen werden die Details klären. Kleine Kliniken würden in ihrer Existenz geschützt, sagte Minister Lauterbach.

Bund und Länder haben sich in der Debatte um die Neuordnung der Krankenhäuser in Deutschland auf wesentliche Punkte geeinigt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach nach einem Ländertreffen in Berlin von einer „Revolution“. Bund und Länder wollen nun im Sommer einen konkreten Gesetzesentwurf ausarbeiten. Ziel ist, dass die Reform zum 1. Januar 2024 in Kraft tritt. Demnach plant Lauterbach auch ein Transparenzgesetz, mit dem Daten zur Behandlungsqualität aller Kliniken veröffentlicht werden sollen. Der Bund wird dies selbst tun.

Kern der Pläne ist eine Änderung des Vergütungssystems mit Pauschalbeträgen für Behandlungsfälle. Künftig sollen 60 Prozent der Klinikkosten durch Versorgungspauschalen abgedeckt werden. „Das nimmt den wirtschaftlichen Druck ab“, sagte der SPD-Minister. Kleine Krankenhäuser wären nicht mehr gezwungen, so viele Leistungen zu erbringen, beispielsweise würden Krebsbehandlungen in speziellen Zentren durchgeführt. Lauterbach betonte, dass die Versorgungspauschalen nur von Kliniken erhalten werden könnten, die auch die entsprechenden Qualitätskriterien erfüllten.

So finden Sie eine gute Klinik Einer der zentralen Punkte ist für Lauterbach eine „Transparenzoffensive“: Welche das sind, sollen Patienten mit wenigen Klicks im Internet herausfinden können Qualitätsstandard Eine Klinik trifft auf bestimmte Behandlungen zu und wo kann es Defizite geben. Die Daten dazu liegen schon seit Jahren vor: Seit nunmehr zehn Jahren sind Krankenhäuser verpflichtet, einen jährlichen Qualitätsbericht zu veröffentlichen. Allerdings können Patienten, die beispielsweise entscheiden müssen, in welchem ​​Krankenhaus sie eine Krebserkrankung behandeln lassen wollen, mit solchen Meldungen nichts anfangen. Diese Entscheidung kann von größter Bedeutung sein: Studien zeigen, dass die Behandlung in zertifizierten Onkologiezentren die Überlebenschancen von Krebspatienten erhöht. Über die „Weiße Liste“, ein Projekt der Bertelsmann-Stiftung, können Patienten bereits heute die für ihre Bedürfnisse besten Krankenhäuser finden. Grundlage hierfür sind die Daten aus den Qualitätsberichten und die Ergebnisse von Patientenbefragungen.

Kleine Kliniken könnten sich so auf das konzentrieren, was sie gut können. Die Reform sei auch eine „Existenzsicherung für kleine Kliniken im Land“, sagte der Minister. Das hilft insbesondere auch den Krankenhäusern in Ostdeutschland, denn dort sind viele Häuser gefährdet, weil sie im bisherigen System nicht mehr genügend Behandlungsfälle haben.

Grundlage der Finanzierung durch die Krankenkassen sollten genauer definierte Leistungsgruppen der Kliniken sein – also Kardiologie statt grober Bezeichnungen wie Innere Medizin. Durch die Leistungsgruppen sollen einheitliche Qualitätsvorgaben, beispielsweise hinsichtlich Ausstattung, Personal und Behandlungserfahrung, gewährleistet werden.

Die Bundesregierung bestand zudem darauf, Daten zur Behandlungsqualität aller Kliniken zu veröffentlichen. Lauterbach will die Verteilung der Leistungsgruppen in den Häusern und eine Einteilung in Pflegestufen transparent machen. Über eine stärker steuernde Funktion der Ebenen besteht keine Einigkeit. Gemeint ist eine Einteilung des Kliniknetzes in Ebenen – von der wohnortnahen Grundversorgung über eine zweite Ebene mit anderen Angeboten bis hin zu Anbietern der Maximalversorgung wie Universitätskliniken.