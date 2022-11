Laut Wissenschaftlern verwendet der schwerste fliegende Vogel der Welt Pflanzen zur Selbstmedikation

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.



Drogen zu nehmen, wenn man sich unter dem Wetter fühlt, ist für Menschen eine alte Nachricht, aber neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der schwerste flugfähige Vogel der Welt das neueste Tier sein könnte, das Pflanzen als Medikament verwendet.

Forscher aus Madrid in Spanien untersuchten Daten von 619 Kot die zu Großtrappen gehören und entdeckten, dass die beiden Pflanzenarten, die mehr als andere Nahrungsmittel in ihrer Ernährung gegessen wurden, „antiparasitäre Wirkungen“ hatten.

„Hier zeigen wir, dass Großtrappen bevorzugt Pflanzen mit chemischen Verbindungen mit antiparasitärer Wirkung fressen“, sagte Luis M. Bautista-Sopelana, Wissenschaftler am Nationalmuseum für Naturwissenschaften in Madrid und Hauptautor, in einer Pressemitteilung am Mittwoch.

Großtrappen kommen in Teilen Europas, Afrikas und Asiens vor und sind auf der Roten Liste der bedrohten Arten der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur als gefährdet aufgeführt. Laut der Pressemitteilung leben etwa 70 % der Weltbevölkerung auf der Iberischen Halbinsel.

Die Studie, die am Mittwoch in der wissenschaftlichen Zeitschrift Frontiers in Ecology and Evolution veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Großtrappen eine Fülle von Klatschmohn (Papaver rhoeas) und Purpurotter (Echium plantagineum) aßen. Beim Menschen wurde Klatschmohn wegen seiner medizinischen Eigenschaften als Beruhigungsmittel und Schmerzlinderung verwendet, während der Bugloss der Purpurotter beim Verzehr giftig sein kann.

Durch die Analyse der Pflanzenextrakte entdeckten die Forscher, dass beide antiparasitäre Eigenschaften haben, die sie gegen drei häufige Parasiten testeten Vögel: das Protozoon Trichomonas gallinae, der Fadenwurm Meloidogyne javanica und der Pilz Aspergillus niger.

Beide Pflanzen waren der Studie zufolge hochwirksam bei der Abtötung oder Hemmung der Wirkung von Protozoen und Nematoden. Der Bugloss der Purpurotter zeigte eine mäßige Abwehrwirkung gegen die Pilze.

Die Forscher stellten fest, dass diese Pflanzen besonders während der Paarungszeit verzehrt wurden, was ihrer Meinung nach die Auswirkungen einer erhöhten Exposition gegenüber Parasiten während dieser Zeit zunichte machen sollte.

Großtrappen sind Bekannt als Lek-Züchter, was bedeutet, dass sich Männchen an ausgewählten Orten versammeln, um Ausstellungen für die besuchenden Weibchen zu zeigen, die dann basierend auf der Show einen Partner auswählen, heißt es in der Pressemitteilung.

„Theoretisch könnten beide Geschlechter von Großtrappen davon profitieren, in der Paarungszeit, wenn sexuell übertragbare Krankheiten häufig vorkommen, nach Heilpflanzen zu suchen – während Männchen, die Pflanzen mit gegen Krankheiten wirksamen Verbindungen verwenden, für Weibchen gesünder, kräftiger und attraktiver erscheinen könnten.“ Azucena Gonzalez-Coloma, Forscherin am Institut für Agrarwissenschaften in Madrid und Co-Autorin der Studie, sagte in der Pressemitteilung.

Paul Rose, Zoologe und Dozent für Tierverhalten an der Universität von Exeter in England, sagte, die Ergebnisse zeigen, dass Großtrappen in der Lage sind, zu bestimmen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt gut für sie ist, und ihr Futtersuchverhalten entsprechend zu ändern. Er war nicht an der Studie beteiligt.

„Normalerweise assoziieren wir Selbstmedikation mit Arten wie Primaten, daher ist es großartig zu sehen, wie Forscher gefährdete Vögel studieren“, sagte Rose gegenüber CNN.

Schimpansen wurden dabei beobachtet, wie sie Insekten einfingen und sie auf ihre eigenen Wunden oder die Wunden anderer aufbrachten, möglicherweise als eine Art Medikament, während Delfine bestimmte Arten von Korallen rieben, um ihre Haut vor Infektionen zu schützen.