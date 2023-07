Nach wochenlangen Spekulationen hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag Aspartam, eine beliebte Süßstoffalternative zu Zucker, als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ eingestuft.

In einem zusammenfassenden Bericht, der in The Lancet Oncology veröffentlicht wurde, überprüften Forscher der WHO und der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) mehrere Versuche und Studien, bei denen Menschen und Tiere Aspartam einnahmen. Sie fanden „begrenzte“ Hinweise auf Leberkrebsrisiken beim Menschen.

Während kein „konsistenter Zusammenhang“ zwischen Aspartamkonsum und einer bestimmten Krebsart beobachtet wurde, sagen Experten, dass die Änderung der Bezeichnung zu weiteren Untersuchungen zu seinen gesundheitlichen Auswirkungen führen sollte.

„Wir raten den Unternehmen nicht, Produkte vom Markt zu nehmen, und wir raten den Verbrauchern auch nicht, ganz mit dem Konsum aufzuhören. Wir raten lediglich zu etwas Mäßigung“, sagte Francesco Branca, Direktor der Abteilung für Ernährung und Lebensmittelsicherheit der WHO eine Pressekonferenz am Mittwoch.

„Dies ist eigentlich eher ein Aufruf an die Forschungsgemeinschaft, zu versuchen, die krebserregende Gefahr, die möglicherweise durch den Konsum von Aspartam entsteht oder auch nicht, besser zu klären und zu verstehen“, fügte Mary Schubauer-Berigan, Leiterin des Monographieprogramms bei der International Agency for, hinzu Research on Cancer (IARC), ebenfalls Teil der WHO.

Die Bezeichnung wurde am Donnerstag offiziell bekannt gegeben, mehr als einen Monat nachdem sich Forscher getroffen hatten, um eine neue mögliche Einstufung für Aspartam zu besprechen. Ausführliche Berichte über die Einschätzungen der UN-Forscher werden voraussichtlich in den kommenden Monaten folgen.

Was ist Aspartam überhaupt und wofür wird es verwendet?

Nach Angaben der kanadischen Regierung ist Aspartam ein kalorienarmer künstlicher Süßstoff, der hier seit 1981 als Lebensmittelzusatzstoff verwendet wird. Es wird in Lebensmitteln und Getränken wie Popcorn, Frühstückszerealien und Kaugummi verwendet und dient auch als Alternative zu Zucker in koffeinhaltigen Getränken.

Nach Angaben der Bundesregierung wird es derzeit in mehr als 90 Ländern eingesetzt, darunter in den USA, europäischen Ländern, Australien und Neuseeland.

ANSEHEN | Wie Süßstoffe zu einer Gewichtszunahme führen können: Süßstoffe und Gewichtszunahme Eine neue Studie legt nahe, dass die Vorteile von Süßungsmitteln schwer zu verdauen sind

Wie reguliert Kanada derzeit Aspartam?

Die Bundesregierung gibt an, dass Lebensmittelzusatzstoffe wie Aspartam im Rahmen ihres Lebensmittel- und Arzneimittelgesetzes und ihrer Verordnungen „strengen“ Kontrollen unterliegen. Laut ihrer Website haben die Beamten eine „umfangreiche“ Reihe toxikologischer Tests an Labortieren ausgewertet und die Ergebnisse einer Reihe klinischer Studien an Menschen untersucht.

„Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Verzehr von Lebensmitteln, die diesen Süßstoff enthalten, gemäß den Bestimmungen der Lebensmittel- und Arzneimittelverordnung und im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung ein Gesundheitsrisiko für Verbraucher darstellen würde“, heißt es auf der Website von Health Canada.

Wissenschaftler des Food Directorate of Health Canada haben die akzeptable tägliche Aufnahme (ADI) von Aspartam auf 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag festgelegt. Das ist die gleiche Menge, die der gemeinsame Expertenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe der FAO und der WHO empfiehlt, der sich an der neuen Klassifizierung beteiligt hat.

Als Reaktion auf die Änderung der Einstufung durch die WHO teilte Health Canada in einer E-Mail an CBC News mit, dass es den ersten Bericht und die vollständigen Bewertungen nach Veröffentlichung überprüfen werde.

„Zu diesem Zeitpunkt wird das Ministerium anhand der wissenschaftlichen Daten feststellen, ob Maßnahmen für Aspartam in Kanada erforderlich sind“, sagte ein Sprecher von Health Canada.

„Wenn die neue Forschung darauf hinweist, dass Aspartam oder ein anderer Lebensmittelzusatzstoff für die zulässige Verwendung nicht sicher ist, wird Health Canada Maßnahmen ergreifen, um die Kanadier zu schützen. Dazu könnte eine Reduzierung der maximalen Verwendungsmenge und eine weitere Einschränkung der Lebensmittel gehören, in denen es verwendet werden darf oder nicht.“ Die Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff ist nicht länger zulässig.

Sollten Sie Ihre Konsumgewohnheiten ändern?

Die IARC verfügt über insgesamt vier Klassifizierungen, in denen die krebserzeugenden Gefahren für den Menschen eingestuft werden: krebserregend für den Menschen, wahrscheinlich krebserregend für den Menschen, möglicherweise krebserregend für den Menschen und nicht klassifizierbar.

Vasanti Malik, Assistenzprofessorin für Ernährungswissenschaften an der University of Toronto, sagte, die UN-Einstufung von Aspartam ändere nichts an ihrem Verständnis der aktuellen Literatur. Sie verglich die Bezeichnung mit der von rotem Fleisch, das als „wahrscheinlich krebserregend“ gilt.

„Wir brauchen wirklich fundierte Forschung, die die verschiedenen Süßstoffe im Zeitverlauf unabhängig voneinander betrachten kann, und so wurden die Studien nicht durchgeführt“, sagte Malik.

David Ma (links) ist Professor für menschliche Gesundheit und Ernährungswissenschaften an der University of Guelph. Vasanti Malik ist Assistenzprofessor und lehrt Ernährungswissenschaften an der University of Toronto. (University of Guelph und University of Toronto)

Nach den aktuellen Leitlinien von Health Canada muss ein durchschnittlicher Erwachsener etwa 14 Dosen Diät-Cola trinken, um seine akzeptable tägliche Aufnahme von Aspartam zu erreichen, sagte Malik. Das mag zwar „verrückt“ sein, sich das vorzustellen, aber sie sagte, die Menschen sollten im Auge behalten, wo sonst noch Aspartam in ihrer Ernährung vorkommen könnte, etwa in Joghurt und Desserts.

„Wir wissen, dass wir den Zuckeranteil in der Ernährung reduzieren wollen, und künstliche Süßstoffe gehören dazu“, sagte sie.

Verbraucher sollten Süßstoffe wie Aspartam vor allem als Übergangsalternative zum Verzicht auf Zucker verwenden, sagte David Ma, Professor für menschliche Gesundheit und Ernährungswissenschaften an der University of Guelph in Ontario.

Während Aspartam normalerweise in „kleinen“ und „akzeptablen“ Mengen vorkommt, sollten die Menschen dennoch nach gesünderen Alternativen suchen, sagte er.

„Die einfache Botschaft ist, dass es keinen Grund zur Sorge gibt“, sagte Ma. „Wenn Sie (besorgt) sind, gibt es Alternativen: Trinken Sie mehr Wasser oder andere gesunde Getränke.“