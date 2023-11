Laut Vatikan bekommt Papst Franziskus intravenös Antibiotika gegen Lungenprobleme und begrenzt Termine

ROM (AP) – Papst Franziskus erhält intravenös Antibiotika zur Behandlung einer Lungenentzündung und wird einige Termine reduzieren, aber er leide weder an einer Lungenentzündung noch an Fieber, teilte der Vatikan am Montag mit.

Francis selbst gab am Sonntag bekannt, dass er an dem Entzündungsproblem leide, und erklärte, warum er seinen wöchentlichen Fenstertermin zur Begrüßung der Menschen auf dem Petersplatz nicht eingehalten habe. Stattdessen gab er seinen Segen in der Kapelle des Hotels auf dem Gelände des Vatikans, in dem er lebt.

Der Leiter des Pressebüros des Vatikans, Matteo Bruni, sagte am Montag in einer schriftlichen Erklärung, dass die Entzündung bei Franziskus, der nächsten Monat seinen 87. Geburtstag feiert, einige Atembeschwerden verursacht habe.

„Der Zustand des Papstes ist gut und stationär, er hat kein Fieber und die Atemwegssituation hat sich deutlich verbessert“, sagte Bruni. Ein CT-Scan, dem sich der Papst am Samstagnachmittag in einem Krankenhaus in Rom unterzog, schloss eine Lungenentzündung aus, fügte Bruni hinzu.

Um die Genesung des Papstes zu unterstützen, wurden „einige wichtige Verpflichtungen, die für die nächsten Tage erwartet werden, verschoben, damit er die Zeit und die gewünschte Energie aufwenden kann“, sagte der Sprecher.

Andere Ernennungen, „die institutionellen Charakter haben oder angesichts der aktuellen Gesundheitsbedingungen leichter einzuhalten sind, wurden beibehalten“, fügte Bruni hinzu.

Er machte keine Angaben darüber, welche Termine verschoben wurden. Es schien jedoch, dass Franziskus am Montagmorgen seine Privataudienz beim Präsidenten von Paraguay abhielt.

In einer Fernsehansprache am Sonntag deutete Franziskus an, dass er ab dem 1. Dezember eine dreitägige Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate unternehmen werde, um bei den bevorstehenden COP28-Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen eine Rede zum Klimawandel zu halten.

Als er am Sonntag seinen Segen gab, war an seiner rechten Hand deutlich ein Verband zu sehen, der eine Kanüle für die intravenöse Behandlung festhielt.

Die Associated Press