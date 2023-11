vor 1 Stunde

US-Medienberichten zufolge ist der Schauspieler Matthew Perry nach einer privaten Beerdigung am Freitag auf einem Friedhof in Los Angeles beigesetzt worden.

Berichten zufolge nahmen alle fünf seiner Co-Stars aus der erfolgreichen Sitcom „Friends“ zusammen mit Perrys Familie an dem Gottesdienst teil.

Die Trauerfeier auf dem Forest Lawn-Friedhof in der Nähe der Warner Bros Studios soll zwei Stunden gedauert haben.

Perry wurde letztes Wochenende im Alter von 54 Jahren tot in seinem Haus in LA aufgefunden.

Von 1994 bis 2004 spielte der Star den klugen Chandler Bing in der Serie „Friends“. Sein Tod löste bei Fans und anderen Prominenten große Trauer aus.

Perrys Tod ereignete sich ein Jahr nach der Veröffentlichung der Memoiren „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“, in denen er seinen jahrzehntelangen Kampf gegen die Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln und Alkohol schilderte.