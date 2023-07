Chinesische Hacker versuchten in den Wochen vor der Reise von Außenminister Antony J. Blinken nach Peking im Juni in bestimmte E-Mail-Konten des Außenministeriums einzudringen, sagten US-Beamte am Mittwoch.

Die Untersuchung der Bemühungen der chinesischen Hacker, die wahrscheinlich mit Chinas Militär oder Spionagediensten in Verbindung stehen, sei noch nicht abgeschlossen, sagten amerikanische Beamte. Doch US-Beamte haben die Vorstellung, dass die Hacker sensible Informationen gestohlen haben, heruntergespielt und darauf bestanden, dass keine geheimen E-Mail- oder Cloud-Systeme eingedrungen seien. Das Cybersicherheitsteam des Außenministeriums entdeckte den Einbruch zuerst.

Mehrere Beamte sagten, dass der Angriff auf einzelne E-Mail-Konten abzielte und nicht auf eine groß angelegte Datenexfiltration, die chinesische Hacker zuvor vermutlich durchgeführt haben. Beamte der Biden-Regierung lehnten es ab, zu nennen, welche Beamten von den chinesischen Hackern ins Visier genommen wurden.

Microsoft, das den Hack am Dienstag offenlegte, gab an, dass der Hack laut der Untersuchung des Unternehmens im Mai begonnen habe. Das Außenministerium entdeckte den Hack am 16. Juni und informierte Microsoft an diesem Tag, kurz vor Herrn Blinkens Reise nach Peking, sagte ein US-Beamter. Am Abend verließ er Washington.