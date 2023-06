Es wird erwartet, dass bis Oktober mehr als eine Million Flüchtlinge vor dem Konflikt im Sudan fliehen werden, teilten die Vereinten Nationen am Dienstag mit und übertrafen damit frühere Prognosen.

Bereits jetzt sind fast 600.000 Menschen in Nachbarländer wie Ägypten, Tschad, Südsudan und die Zentralafrikanische Republik geflohen.

Aber der Bürgerkrieg hat in Darfur erneut eine ethnische Dimension angenommen, wo lokale Menschenrechtsgruppen und die UN sagen, dass die paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) und andere ethnische arabische Milizen es auf nichtarabische Stämme abgesehen haben

„Wenn wir uns die Trends und die Situation in Darfur anschauen, werden wir leider wahrscheinlich die Grenze von einer Million überschreiten“, sagte Raouf Mazou, stellvertretender Hochkommissar des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR).

In Darfur kommt es erneut zu ethnischen Konflikten

Im Jahr 2003 verübten die sudanesische Regierung unter Omar al-Bashir und arabische Milizen wie die Janjaweed einen Völkermord an den schwarzen Stämmen Darfurs.

Viele Janjaweed-Kämpfer schlossen sich später der RSF an.

Mazou sagte, dass „die ethnische Dimension, die wir in der Vergangenheit beobachtet hatten, leider zurückkommt.“

Dies hat das Leid der sudanesischen Bevölkerung, die landesweit in die Kämpfe verwickelt ist, noch verschlimmert.

„Berichten von Kollegen vor Ort zufolge hat der Konflikt ein alarmierendes Ausmaß erreicht, sodass es praktisch unmöglich ist, der betroffenen Bevölkerung lebensrettende Hilfe zu leisten“, sagte Mazou.

Konflikt im Sudan „entfacht Konflikt in Darfur neu“: Abiol Lual Deng, Ostafrika-Analyst Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Was gibt es Neues im Sudan?

Die Kämpfe zwischen dem sudanesischen Militär unter Abdel-Fattah Burhan und der paramilitärischen RSF unter Mohammed Hamdan Dagalo, besser bekannt als Hemedti, ziehen sich seit zehn Wochen hin.

Sowohl Burhan als auch Dagalo erklärten diese Woche getrennt einen Waffenstillstand zum Beginn von Eid al-Adha.

Dagalo sagte, der Waffenstillstand werde sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch gelten, während Burhan im Fernsehen sagte, dass am Mittwoch ein „einseitiger Waffenstillstand“ stattfinden werde.

Allerdings haben beide Seiten in der Vergangenheit regelmäßig Waffenstillstände ignoriert.

zc/wd (Reuters, AP, AFP)