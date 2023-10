Das Neueste:

UN-Agentur befürchtet Zusammenbruch der Zivilordnung nach Plünderung von Hilfslagern.

Israel erlaubt eine Aufstockung der Hilfe und fordert die Zivilbevölkerung auf, nach Süden zu ziehen.

Das israelische Militär gab an, in den letzten 24 Stunden über 450 militante Ziele angegriffen zu haben.

Der Palästinensische Rote Halbmond sagt, Israel habe es gebeten, das Al-Quds-Krankenhaus in Gaza-Stadt zu evakuieren.

Das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza gibt an, dass die Zahl der Todesopfer durch israelische Luftangriffe 8.000 übersteigt.

Tausende Menschen seien in Hilfslager in Gaza eingebrochen, um Mehl und grundlegende Hygieneprodukte zu holen, teilte eine UN-Agentur am Sonntag mit. Dies sei ein Zeichen wachsender Verzweiflung und des Zusammenbruchs der öffentlichen Ordnung drei Wochen nach Beginn des Krieges zwischen Israel und den militanten Hamas-Machthabern im Gazastreifen.

Panzer und Infanterie drangen am Wochenende in Gaza ein, als der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drei Wochen nach dem brutalen Einmarsch der Hamas in Israel eine „zweite Phase“ des Krieges ankündigte. Die sich ausweitende Bodenoffensive erfolgte, als Israel das Gebiet auch aus der Luft, vom Land und von der See aus attackierte.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens sagte, die Zahl der Todesopfer unter Palästinensern habe 8.000 überschritten, wobei auf beiden Seiten mit noch höheren Verlusten zu rechnen sei, da Israel seine Bodenoffensive forciere.

Die Bombardierung am Wochenende – von Gaza-Bewohnern als die heftigste des Krieges bezeichnet – lahmlegte am späten Freitag die meisten Kommunikationsverbindungen im Gebiet und schnitt die 2,3 Millionen Menschen der belagerten Enklave weitgehend vom Rest der Welt ab. Am frühen Sonntag wurde die Kommunikation in weiten Teilen des Gazastreifens wiederhergestellt.

Das israelische Militär teilte am Sonntag mit, dass es in den letzten 24 Stunden über 450 militante Ziele angegriffen habe, darunter Hamas-Kommandozentralen, Beobachtungsposten und Abschusspositionen für Panzerabwehrraketen. Es hieß, über Nacht seien weitere Bodentruppen nach Gaza geschickt worden.

„Die zivile Ordnung beginnt zusammenzubrechen“

Thomas Weiß, Der Direktor der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, bekannt als UNRWA, in Gaza sagte, die Lagereinbrüche seien „ein besorgniserregendes Zeichen dafür, dass die zivile Ordnung nach drei Wochen Krieg und einer strengen Belagerung von Gaza allmählich zusammenzubrechen beginnt.“

„Die Menschen sind verängstigt, frustriert und verzweifelt“, sagte er.

UNRWA stellt Hunderttausenden Menschen in Gaza grundlegende Dienstleistungen zur Verfügung. Seine Schulen im gesamten Gebiet wurden in überfüllte Notunterkünfte für die durch den Konflikt vertriebenen Palästinenser umgewandelt. Laut UNRWA hat Israel nur einen kleinen Rest Hilfsgüter aus Ägypten zugelassen, von denen ein Teil in einem der Lagerhäuser gelagert wurde, in die eingebrochen wurde.

Juliette Touma, eine Sprecherin der Agentur, sagte, die Menschenmenge sei am Samstag in vier Einrichtungen eingebrochen. Sie sagte, die Lagerhäuser enthielten keinen Treibstoff, der äußerst knapp sei, seit Israel nach Kriegsbeginn alle Lieferungen eingestellt habe.

Luftangriffe in der Nähe des Krankenhauses gemeldet

Anwohner, die in der Nähe des Shifa-Krankenhauses, dem größten Krankenhaus in Gaza, leben, sagten unterdessen, israelische Luftangriffe hätten über Nacht in der Nähe des Krankenhauskomplexes getroffen und viele dorthin führende Straßen blockiert. Israel wirft der Hamas vor, unter dem Krankenhaus einen geheimen Kommandoposten zu haben.

Zehntausende Zivilisten suchen in Shifa Zuflucht, wo es auch viele Patienten gibt, die bei den Angriffen verletzt wurden.

Palästinenser verlassen am Sonntag in Rafah ein Gebäude, das bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens zerstört wurde. (Hatem Ali/The Associated Press)

„Es wird immer schwieriger, das Krankenhaus zu erreichen“, sagte Mahmoud al-Sawah, der im Krankenhaus von Gaza-Stadt Unterschlupf sucht. „Es scheint, als wollten sie das Gebiet abschneiden.“

Ein anderer Einwohner von Gaza-Stadt, Abdallah Sayed, sagte, die israelischen Bombenangriffe in den letzten zwei Tagen seien „die heftigsten und heftigsten“ seit Kriegsbeginn gewesen.

Die Armee veröffentlichte kürzlich computergenerierte Bilder, die angeblich Hamas-Einrichtungen im und um das Shifa-Krankenhaus sowie Verhöre gefangener Hamas-Kämpfer zeigten.

Über die Tunnel und andere Infrastruktur der Hamas ist wenig bekannt und die Behauptungen konnten nicht unabhängig überprüft werden. Die Hamas-Regierung wies die Vorwürfe zurück und sagte, sie dienten dazu, künftige Angriffe auf die Einrichtung zu rechtfertigen.

ANSEHEN | Wie die Hamas ihr Tunnellabyrinth im Gazastreifen nutzt: Wie die Hamas ihr Tunnellabyrinth im Gazastreifen nutzt Empfohlenes VideoHamas nutzt ein ausgeklügeltes Tunnelnetz für alles, von der Lagerung bis zur Durchführung von Angriffen, und sie stellen eine große Herausforderung für Israel dar. Ellen Mauro von CBC erläutert, wie die Tunnel den Krieg verändern und die Situation für das israelische Militär und die darüber lebenden Palästinenser gefährlicher machen.

Der Rettungsdienst des Palästinensischen Roten Halbmonds sagte, ein weiteres Krankenhaus in Gaza-Stadt habe am Sonntag zwei Anrufe von israelischen Behörden erhalten, in denen die Evakuierung angeordnet wurde. Es hieß, die Luftangriffe hätten bis zu 50 Meter vom Al-Quds-Krankenhaus entfernt getroffen, wo 12.000 Menschen Zuflucht suchen.

Israel hatte vor mehr als einer Woche die Evakuierung des Krankenhauses angeordnet, aber das Land und andere medizinische Einrichtungen lehnten dies mit der Begründung ab, dass dies den Tod für Patienten an Beatmungsgeräten bedeuten würde.

Es gab keinen unmittelbaren israelischen Kommentar zum jüngsten Evakuierungsbefehl oder den gemeldeten Angriffen in der Nähe des Shifa-Krankenhauses.

Israel sagt, dass die meisten Einwohner seinen Befehlen Folge geleistet haben und in den südlichen Teil des belagerten Gebiets fliehen, Hunderttausende bleiben jedoch im Norden, unter anderem weil Israel auch Ziele in sogenannten Sicherheitszonen bombardiert hat.

Ein israelischer Luftangriff traf am Sonntag ein zweistöckiges Haus in der südlichen Stadt Khan Younis und tötete mindestens 13 Menschen, darunter zehn aus einer Familie. Laut einem Associated Press-Journalisten vor Ort wurden die Leichen in das nahegelegene Nasser-Krankenhaus gebracht.

Die Eskalation hat unterdessen den innenpolitischen Druck auf die israelische Regierung erhöht, die Freilassung von rund 230 Geiseln zu erreichen, die bei dem Amoklauf vom 7. Oktober beschlagnahmt worden waren, als Hamas-Kämpfer aus Gaza die Verteidigungsanlagen Israels durchbrachen, in umliegende Städte stürmten und in einem Überraschungsangriff Zivilisten und Soldaten niederschossen .

Premierminister trifft sich mit Geiselfamilien

Verzweifelte Familienangehörige trafen sich am Samstag mit Netanyahu und brachten ihre Unterstützung für einen Austausch der in Israel festgehaltenen palästinensischen Gefangenen zum Ausdruck.

Der oberste Hamas-Führer in Gaza, Yehia Sinwar, sagte, palästinensische Militante seien „sofort bereit“, alle Geiseln freizulassen, wenn Israel alle Tausenden in seinen Gefängnissen festgehaltenen Palästinenser freilasse. Konteradmiral Daniel Hagari, ein israelischer Militärsprecher, wies das Angebot als „psychologischen Terror“ ab.

ANSEHEN | Der israelische Premierminister sagt: „Das wird ein langer Krieg“ und trifft Familien von Geiseln:

Netanjahu sagte auf der landesweit im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz, dass Israel entschlossen sei, alle Geiseln zurückzubringen, und betonte, dass die ausgeweitete Bodenoperation „uns bei dieser Mission helfen wird“. Er sagte, er könne aufgrund der Sensibilität und Geheimhaltung der Bemühungen nicht alles preisgeben, was getan werde.

„Dies ist die zweite Phase des Krieges, deren Ziele klar sind: die militärischen und staatlichen Fähigkeiten der Hamas zu zerstören und die Geiseln nach Hause zu bringen“, sagte er, als er zum ersten Mal seit Kriegsbeginn Fragen von Journalisten beantwortete.

Netanjahu räumte auch ein, dass das „Debakel“ vom 7. Oktober, bei dem mehr als 1.400 Israelis getötet wurden, einer gründlichen Untersuchung bedürfe, und fügte hinzu, dass „jeder Fragen beantworten muss, auch ich.“

Das israelische Militär sagte, es werde seine Bodenoperationen im Gazastreifen schrittweise ausweiten, ohne von einer umfassenden Invasion zu sprechen.

Trotz der israelischen Offensive haben palästinensische Militante weiterhin Raketen auf Israel abgefeuert, wobei die ständigen Sirenen im Süden Israels an die Bedrohung erinnern.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer in Gaza stieg am Samstag seit Kriegsbeginn auf knapp über 8.000 Menschen. nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums, das seine Schätzungen auf eingegangene Notrufe stützt, sind schätzungsweise noch 1.700 Menschen unter den Trümmern gefangen.

Israel gibt an, dass seine Angriffe auf Hamas-Kämpfer und Infrastruktur gerichtet sind und dass die Militanten unter Zivilisten agieren und diese in Gefahr bringen.

Palästinenser stehen in einem Gebäude, das am Sonntag in Rafah zerstört wurde. (Hatem Ali/The Associated Press)

Die Hilfe aus Ägypten nimmt zu

Israel würde in den kommenden Tagen eine dramatische Aufstockung der Hilfe für Gaza zulassen, sagte ein Beamter am Sonntag und forderte die palästinensische Zivilbevölkerung auf, sich in eine von ihm als „humanitäre“ Zone im Süden des Gebiets bezeichnete Zone zu begeben.

„In der kommenden Woche hatten wir vor, den Umfang der Hilfe drastisch zu erhöhen“, sagte Oberst Elad Goren von Cogat, der Agentur des israelischen Verteidigungsministeriums, die mit den Palästinensern koordiniert.

„Wir haben im südlichen Gazastreifen im Gebiet Khan Younis eine humanitäre Zone markiert. Wir empfehlen der evakuierten Zivilbevölkerung weiterhin, sich in diese Zone zu begeben“, sagte er den Medien während eines Online-Briefings.

Mehr als 1,4 Millionen Menschen im gesamten Gazastreifen sind aus ihren Häusern geflohen, fast die Hälfte drängte sich in UN-Schulen und -Unterkünften, nachdem das israelische Militär wiederholt gewarnt hatte, dass sie in Gefahr seien, wenn sie im Norden des Gazastreifens blieben.