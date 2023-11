Laut Umfrage tragen Amerikaner ein „kollektives Trauma“ durch die COVID-Pandemie

Laut einem neuen Online-Bericht verursachte die COVID-19-Pandemie bei den Amerikanern ein kollektives Trauma, das zu psychischen Erkrankungen und chronischen Krankheiten führt Umfrage von der American Psychological Association (APA).

Die Harris-Umfrage befragte vom 4. bis 26. August landesweit 3.185 Erwachsene in den USA für den Bericht „Stress in America 2023“.

„Während die frühen Pandemie-Lockdowns wie eine ferne Vergangenheit erscheinen mögen, bleiben die Nachwirkungen bestehen“, sagte Arthur Evans Jr., PhD, Chief Executive Officer der APA. „Wir können die Tatsache nicht ignorieren, dass wir durch den Verlust von mehr als einer Million Amerikanern sowie durch die Veränderung unserer Arbeitsplätze, Schulsysteme und Kultur insgesamt erheblich verändert wurden.“

Größte Sprünge bei 35- bis 44-Jährigen

Befragte im Alter von 35 bis 44 Jahren berichteten über den deutlichsten Anstieg chronischer Erkrankungen seit Beginn der Pandemie (58 % im Jahr 2023, gegenüber 48 % im Jahr 2019). Dieselbe Altersgruppe meldete auch den größten Anstieg an psychischen Erkrankungen (45 % gegenüber 31 %), wobei am häufigsten Geld (77 % gegenüber 65 %) und die Wirtschaft (74 % gegenüber 51 %) als auslösende Faktoren genannt wurden.

Befragte im Alter von 18 bis 34 Jahren hatten im Jahr 2023 mit 50 % die höchste Rate an psychischen Erkrankungen.

Obwohl 66 % der Befragten angaben, an einer chronischen Krankheit zu leiden, bewerteten 81 % ihre körperliche Gesundheit als gut, sehr gut oder ausgezeichnet. Während 37 % der Erwachsenen angaben, bei ihnen sei eine psychische Erkrankung diagnostiziert worden – ein Anstieg um 5 Prozentpunkte gegenüber 32 % im Jahr 2019 –, gaben 81 % an, dass ihre psychische Gesundheit gut, sehr gut oder ausgezeichnet sei. Die häufigsten Diagnosen waren Angststörung (24 %) und Depression (23 %).

Frauen berichteten über ein höheres durchschnittliches Stressniveau als Männer und bewerteten ihr Stressniveau häufiger als Männer mit 8 bis 10.

Insgesamt 67 % der Erwachsenen gaben an, dass sie ihre Probleme nicht für „schlimm genug“ hielten, um Stress zu verursachen, da andere größere Probleme hätten. Auf die Frage, warum sie sich nicht behandeln lassen, nannten die Erwachsenen als Hauptgründe die Überzeugung, dass die Therapie nicht wirksam ist (40 %), und einen Mangel an Zeit (39 %) oder fehlender Versicherung (37 %). Dennoch sagten 47 %, dass sie sich Hilfe bei der Stressbewältigung wünschten, und 62 % gaben an, dass sie nicht über ihren Stress sprechen, weil sie andere nicht belasten wollen.

Ein Viertel der Befragten (24 %) bewertete ihren durchschnittlichen Stresspegel auf einer Skala von 1 bis 10 mit 8 bis 10, wobei 1 wenig oder keinen Stress bedeutet. Im Jahr 2019 gaben 19 % diese Bewertung ab. Der Anstieg war in allen Altersgruppen zu verzeichnen, mit Ausnahme der über 65-Jährigen: 34 % der 18- bis 34-Jährigen gaben im Jahr 2023 dieses Stressniveau an (+8 Prozentpunkte gegenüber 2019); 31 % im Alter von 35 bis 44 Jahren (+10 Prozentpunkte); 22 % im Alter von 45 bis 64 Jahren (+4 Prozentpunkte); und 9 % im Alter von 65+ (-1 Prozentpunkt).

Frauen berichteten über ein höheres durchschnittliches Stressniveau als Männer (5,3 vs. 4,8 von 10) und bewerteten ihr Stressniveau häufiger als Männer mit 8 bis 10 (27 % vs. 21 %). Von den Befragten, die angaben, mindestens eine Diskriminierungshandlung erlebt zu haben, führten 36 % diese auf ihr Alter, 28 % auf ihre Rasse und 22 % auf ihr Geschlecht zurück.

Eltern von Geldsorgen geplagt

Der Anteil der Eltern von Kindern unter 18 Jahren, die ihr durchschnittliches Stressniveau mit 8 bis 10 einschätzten, stieg von 24 % im Jahr 2019 auf 33 % im Jahr 2023. Eltern gaben im Jahr 2023 häufiger als andere Erwachsene an, mehr finanzielle Probleme zu haben als im Jahr 2019 (46 % gegenüber 34 %), dass Geld Streit in der Familie auslöste (58 % gegenüber 30 %) und dass sie eher das Gefühl hatten, sich Sorgen um Geld zu machen (66 % gegenüber 39 %).

Eltern gaben auch häufiger an, dass ihr Stress an den meisten Tagen völlig überwältigend sei (48 % gegenüber 26 %), dass sie bis zur Taubheitsgefühle gestresst seien (42 % gegenüber 22 %) oder dass sie so gestresst seien, dass sie nicht mehr funktionieren könnten ( 41 % gegenüber 20 %).

„Stress wirkt sich auf alle Systeme des Körpers aus, daher ist es wichtig, dass die Amerikaner die schwerwiegenden Auswirkungen von Stress kennen und wissen, was sie tun können, um die Auswirkungen von Stressfaktoren in ihrem Leben zu reduzieren, und dass sie Hilfe von ihren Gesundheitsdienstleistern, ihrem Arbeitsplatz und Unterstützung erhalten.“ „Wir werden unsere Gesundheitssysteme verbessern, um weitere Gesundheitskrisen zu verhindern“, sagte Evans.

Und das Trauma ist nicht nur auf COVID-19 zurückzuführen. Globale Konflikte, Rassismus und Rassenungerechtigkeit, Inflation und Katastrophen im Zusammenhang mit dem Klimawandel belasten laut APA ebenfalls schwer die amerikanische Psyche Pressemitteilung sagte.

Langfristiger Stress ist ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen, kann die Empfindlichkeit gegenüber alltäglichen Problemen erhöhen, die Lebenseinstellung und -ziele beeinträchtigen und die physiologische Reaktion des Körpers auf Stressfaktoren verändern, so die APA.

„Der Umgang mit langfristigem Stress erfordert andere Fähigkeiten als die Anpassung an vorübergehende Stressfaktoren“, stellte die APA fest. „Anhaltender Stress kann sich häufen, Entzündungen verursachen, das Immunsystem schwächen und das Risiko einer Vielzahl von Beschwerden erhöhen, darunter Verdauungsprobleme, Herzerkrankungen, Gewichtszunahme und Schlaganfall.“