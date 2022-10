Laut ukrainischem Beamten sind bei russischen Raketenangriffen auf Saporischschja mindestens sieben Menschen getötet worden

Eine Gesamtansicht des Kernkraftwerks Saporischschja am 11. September. (AFP/Getty Images)

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch ein Dekret unterzeichnet, das das Kernkraftwerk Zaporizhzhia in der Ukraine unter unfreiwillige russische staatliche Kontrolle stellt – und die Verfassung des Landes ändert, indem neue Regionen in die Russische Föderation aufgenommen werden.

Die Annexion von Saporischschja und drei weiteren Regionen ist völkerrechtswidrig und wurde von der internationalen Gemeinschaft weitgehend verurteilt.

Trotz internationalen Widerstands wies Putin das Kabinett auch an, festzulegen, wie das Saporischschja-Werk – das seit März unter gewaltsamer russischer Militärkontrolle steht – bis 2028 reguliert und betrieben werden soll.

Gerade als Putin das Dekret unterzeichnete, sagte der ukrainische staatliche Nuklearbetreiber Energoatom, sein Präsident werde die Aufgaben des Generaldirektors des Kraftwerks übernehmen.

Petro Kotin, Präsident von Energoatom, sagte in einer Videoansprache an die Mitarbeiter des Kraftwerks: „In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Genehmigungs- und Regulierungsdokumenten habe ich beschlossen, die Aufgaben des Generaldirektors des Kernkraftwerks Zaporizhzhia zu übernehmen. ”

Er sagte, die Verwaltung des Werks werde nach der Festnahme des Generaldirektors des Werks, Ihor Muraschow, durch russische Beamte direkt nach Kiew verlegt. Am Dienstag teilte die IAEA mit, dass Muraschow nach seiner Freilassung aus russischer Haft seine Aufgaben im Atomkraftwerk nicht fortsetzen werde.

Kotin wies auch darauf hin, dass Betriebsprobleme in der Anlage vom technischen Personal im Einvernehmen mit der Zentrale des Unternehmens gelöst würden.

Intervention der IAEA: Der Leiter der UN-Atomüberwachung, Rafael Grossi, war am Donnerstag in Kiew, um seine Forderungen zu erörtern, „so schnell wie möglich“ eine nukleare Sicherheitszone um die Anlage herum einzurichten, sagte die IAEA in einer Erklärung. Grossi wird in den kommenden Tagen auch Russland besuchen.

Grossi sagte auf einer Pressekonferenz, es sei immer noch unklar, welche „praktischen Folgen“ Russlands Entscheidung habe, das Werk zu beschlagnahmen, aber er werde diese Angelegenheiten bei hochrangigen Treffen in Moskau erörtern. Er sagte auch, dass die IAEO die Anlage als ukrainisch betrachte.

„Wir wollen, dass dieser Krieg aufhört. Der Krieg sollte sofort aufhören. Die Position der IAEA ist, dass diese Einrichtung eine ukrainische Einrichtung ist, aber ich gebe keine Kommentare zu militärischen Entwicklungen ab“, sagte Grossi.

„Für uns ist es offensichtlich, dass das Eigentum (sic) bei Energatom liegt, da dies eine ukrainische Anlage ist“, sagte Grossi und bezog sich auf die ukrainische staatliche Atombehörde. „Wir sind eine internationale Agentur und orientieren uns am Völkerrecht. Und wie Sie alle sehr gut wissen, werden Annexionen völkerrechtlich nicht akzeptiert.“

Etwas Kontext: Das Werk Saporischschja wurde seit seiner Besetzung kurz nach der russischen Invasion Ende Februar einer intensiven Prüfung unterzogen. Intensiver russischer Beschuss in der Nähe der Anlage in diesem Sommer löste Bedenken hinsichtlich eines nuklearen Unfalls aus und veranlasste die Internationale Atomenergiebehörde, ein Team dorthin zu schicken.

Das Kernkraftwerk ist mit sechs Reaktoren das größte in Europa. Es wird weiterhin von ukrainischen Technikern betrieben, aber die gewaltsame Annexion von Saporischschja bedeutet, dass es sich nach russischem Recht nun auf russischem Territorium befindet.