Eine neue Studie ergab, dass Fliegen möglicherweise schlecht für die Umwelt ist, aber Zugfahren in Europa ist schlecht für Ihr Bankkonto.

Laut einer Studie von Greenpeace sind Bahnreisen innerhalb des Kontinents nach wie vor 71 Prozent teurer als Flüge. Der Bericht verglich die Preise für Flüge und Züge auf 112 europäischen Reiserouten und stellte fest, dass die Fahrt mit der Bahn nur in 23 Fällen günstiger war als ein Flug. Obwohl Fliegen mehr Treibhausgase verursacht als Bahnreisen, entscheiden sich die Menschen daher häufig für Ersteres.

In Polen kostet eine Zugfahrt halb so viel wie eine Flugreise, das teuerste Land für Bahnreisen ist jedoch Großbritannien, wo Reisende für Zugfahrten viermal mehr zahlen als für Flüge. So kostet beispielsweise eine Zugfahrt von Barcelona nach London rund 384 Euro, während ein Flug schon ab 12,99 Euro günstig sein kann, heißt es in dem Bericht.

Barcelona-London ist die dritthäufigste Kurzstreckenstrecke in Europa, und „die Verlagerung dieser Flüge auf die Schiene würde 461.000 Tonnen schädliche Treibhausgase einsparen, was den jährlichen Emissionen von 303.000 Autos entspricht“, heißt es in der Studie.

Aufgrund der „Subventionen, von denen Fluggesellschaften profitieren, können sie unangemessen niedrige Preise anbieten“, sagt Greenpeace. 80 Prozent der Strecken der Studie werden von Billigfluggesellschaften durchgeführt.

Auch Reisen mit der Bahn durch Europa sind komplizierter, da Fahrgäste im Voraus Fahrkarten bei verschiedenen Anbietern in verschiedenen Ländern buchen müssen.

Um das Reisen klimafreundlicher und erschwinglicher zu machen, fordert Greenpeace die Einführung eines „europaweit gültigen Fahrscheins für alle öffentlichen Verkehrsmittel“.