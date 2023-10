Diese Frage im TV-Interview ZDF Steffen Baumgart hat es sichtlich nicht gefallen: Der Trainer des 1. FC Köln wurde gefragt, ob er von der 2:3-Pokalniederlage beim 1. FC Kaiserslautern etwas für die kommenden Bundesligaspiele mitnehmen könne. Die Antwort des Trainers war eindeutig: „Erst einmal nichts. „Ich werde nicht jedes Mal nach einer Niederlage sagen, was man daraus mitnehmen kann oder nicht“, monierte Baumgart. Der Tabellenvorletzte der Bundesliga befinde sich durch das Pokal-Aus nun in einer „absolut beschissenen Situation – auch in der Liga“, fügte er hinzu.

Drei Tage nach der 0:6-Blamage bei RB Leipzig und einer klaren Ansage ihres Trainers beim Zweitligisten zeigte Baumgarts Team zumindest Moral: Nach einem 0:3-Rückstand kamen die Kölner dank Toren von Jan Thielmann (71. Minute) zurück ) und Mark Uth (81.) zumindest auf ein Tor des FCK heran. „Meiner Meinung nach haben die Jungs heute ein gutes Spiel gemacht, aber nicht gut genug, um weiterzukommen. Das bleibt unterm Strich“, kritisierte der Trainer.

Laut Baumgart ist Kölns Beinahe-Comeback „nicht positiv genug“

Das fast gelungene Comeback sei zwar „positiv“, so Baumgart weiter, aber „nicht positiv genug“ zu werten. In den kommenden Tagen müssten sich Baumgart und seine Spieler nun „klar damit auseinandersetzen, dass man ein Spiel verloren hat, das man meiner Meinung nach nicht verlieren darf“, erklärte der Trainer. Am Samstag (15:30 Uhr/Himmel) empfängt der 1. FC Köln in der Bundesliga den FC Augsburg. Während der FCA unter dem neuen Trainer Jess Thorup beide Spiele gewann, hat Baumgarts FC nach neun Spieltagen nur vier Punkte auf dem Konto und ist ernsthaft vom Abstieg bedroht.