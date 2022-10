Laut Sheriff wurden 84 Migranten ohne Papiere in Texas aus einem Sattelzug gerettet

CNN

Laut a. wurden 84 undokumentierte Migranten aus einem Sattelzug in Südtexas gerettet twittern vom Hidalgo County Sheriff Eddie Guerra.

Laut Guerra rief ein besorgter Bürger an, um einen Sattelschlepper in einem Wohnhaus in Weslaco, Texas, zu melden.

Weslaco liegt etwa acht Meilen nördlich der US-Grenze zu Mexiko.

Abgeordnete des Hidalgo County Sheriff’s Office reagierten zusammen mit dem US-Zoll- und Grenzschutz auf die Szene, sagte Guerra. Eine Untersuchung ist im Gange.

CNN wendet sich an das Büro des Sheriffs und CBP, um mehr über die Migranten und ihre Bedingungen zu erfahren.