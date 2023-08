CNN

Das Memorial Stadium war am Mittwochabend der Treffpunkt, als das Frauen-Volleyballteam der University of Nebraska die Gegnerin Omaha aus dem Bundesstaat empfing.

Nach Angaben der Schule stellte die offizielle Zuschauerzahl von 92.003 in Lincoln – dem eigentlichen Fußballstadion der Universität – den Weltrekord für die größte angekündigte Menschenmenge bei einer Frauensportveranstaltung auf.

Der bisherige Rekord wurde im April 2022 aufgestellt, als sich 91.648 Fußballfans in Barcelona, ​​Spanien, versammelten, um im Camp Nou das Halbfinale der UEFA Champions League zwischen Barcelona und Wolfsburg mitzuerleben.

Trev Alberts, der Leichtathletikdirektor der Schule, wandte sich nach dem Freiluftspiel, das der fünfmalige nationale Meister mit 25:14, 25:14, 25:13 gewann, an das Publikum in Nebraska.

„Nebraska hat die beste Fangemeinde der Welt, die besten Volleyballfans der Welt“, sagte Albert, bevor er Cheftrainer John Cook vorstellte.

Cook erzählte dem Publikum, dass sie mit ihrem Auftritt bewiesen hätten, dass sie die besten Fans des Landes seien.

„Und ich dachte heute Morgen, dass es nur drei Dinge gibt, die die Universität von Nebraska lahmlegen: 1) Schneestürme, 2) Covid, 3) Nebraska-Volleyball im Stadion. Also Studenten, gern geschehen. … Von einer unserer Spielerinnen sagte sie heute Abend: „Das Unmögliche ist möglich.“ Also vielen Dank. Es gibt keinen Ort wie Nebraska“, sagte Cook unter dem Jubel der Menge.

Der bisherige US-Besucherrekord für eine Frauensportveranstaltung lag bei 90.185 beim Finale der Fußballweltmeisterschaft zwischen den USA und China im Juli 1999 im Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien.

Während des von der Schule so genannten „Volleyball-Tages“ spendete das rekordverdächtige Publikum tosenden Ovationen für die viertplatzierte Volleyballmannschaft von Nebraska, als die Spieler das Spielfeld betraten.

Die Huskers (4:0) haben einen NCAA-Rekord von 306 Spielen in Folge in der regulären Saison ausverkauft. Das Spiel am Mittwoch zählt jedoch nicht für die Serie, da es nicht auf dem Bob Devaney Sports Center-Platz des Teams ausgetragen wurde.

Vor Mittwoch betrug die höchste gemeldete Besucherzahl bei einem NCAA-Volleyballspiel 18.755, als Nebraska im Dezember 2021 im NCA-A-Finale in der Nationwide Arena in Columbus, Ohio, gegen Wisconsin spielte.

Die Stadionkapazität für Fußball wird mit 85.458 angegeben.