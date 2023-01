Laut russischer Botschaft hat Nordkorea die Sperrung der Hauptstadt aufgehoben

SEOUL, Südkorea (AP) – Die russische Botschaft in Nordkorea sagt, das Land habe die strengen Seuchenkontrollen in der Hauptstadt Pjöngjang gelockert, die in den letzten fünf Tagen eingeführt wurden, um die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen zu verlangsamen.

Nordkorea hat eine Abriegelung in Pjöngjang oder ein erneutes Auftreten von COVID-19 nicht offiziell anerkannt, nachdem Führer Kim Jong Un im August einen weithin umstrittenen Sieg über das Coronavirus erklärt hatte, aber die Facebook-Posts der russischen Botschaft haben seltene Einblicke in die Ansteckungsgefahr des geheimen Landes gewährt Krankheitskontrollen.

Die Botschaft veröffentlichte am Montag eine Mitteilung des nordkoreanischen Außenministeriums, in der ausländische Diplomaten darüber informiert wurden, dass die seit Mittwoch in Pjöngjang verhängte „Sonderperiode gegen Epidemien“ am Montag aufgehoben wurde.

Letzte Woche teilte die Botschaft mit, dass die nordkoreanischen Gesundheitsbehörden von den diplomatischen Vertretungen verlangten, ihre Mitarbeiter im Haus zu halten und viermal täglich ihre Temperatur zu messen und die Ergebnisse einem Krankenhaus in Pjöngjang zu melden. Es hieß, die nordkoreanischen Maßnahmen seien eine Reaktion auf eine Zunahme von „Grippe und anderen Atemwegserkrankungen“, erwähnten jedoch nicht die Ausbreitung von COVID-19 oder Beschränkungen für normale Bürger.

Kurz vor diesem Beitrag zitierte NK News, eine auf Nordkorea ausgerichtete Nachrichten-Website, eine Mitteilung der nordkoreanischen Regierung, in der berichtet wurde, dass Gesundheitsbehörden in Pjöngjang eine fünftägige Sperrung verhängt hätten, um die Ausbreitung von Atemwegserkrankungen einzudämmen.

Es ist schwierig, sich einen Überblick über die Virussituation in Nordkorea zu verschaffen, da das Land seit Anfang 2020 fest verschlossen ist und Beamte strenge Grenzkontrollen verhängen, Touristen und Helfer verbieten und Diplomaten ausstoßen, während sie sich bemühen, ihr schlechtes Gesundheitssystem zu schützen.

Nordkoreas Eingeständnis eines COVID-19-Ausbruchs im Mai letzten Jahres erfolgte, nachdem es 2 1/2 Jahre damit verbracht hatte, Angebote von Impfstoffen und anderer Hilfe von außen abzulehnen, während es standhaft behauptete, sein überlegenes sozialistisches System schütze seine Bevölkerung vor einem „bösen“ Virus, der es getan hatte woanders Millionen getötet.

Das südkoreanische Vereinigungsministerium, das sich mit innerkoreanischen Angelegenheiten befasst, sagte, die Zahl der ausländischen Missionen, die derzeit in Nordkorea aktiv seien, werde 10 oder weniger betragen, eine Liste, die die Missionen Chinas, Vietnams und Kubas sowie die russische Botschaft umfasst.

Nordkoreanische Staatsmedien haben in den letzten Wochen die Wachsamkeit gegenüber einem möglichen Wiederauftreten von COVID-19 betont. Die offizielle Zeitung Rodong Sinmun, die die Antiviren-Kampagne zuvor als „Nr. 1 Priorität“ in nationalen Angelegenheiten, forderte die Nordkoreaner auf, am Montag ein „Gefühl einer hohen Krise“ aufrechtzuerhalten, da sich COVID-19 in den Nachbarländern weiter ausbreitet.

Einige Analysten sagen, Nordkorea könnte vorbeugende Maßnahmen ergreifen, während es sich darauf vorbereitet, große öffentliche Veranstaltungen in Pjöngjang – möglicherweise bereits nächste Woche – zu veranstalten, um Kims autoritäre Führung und die Ausweitung seines Atomwaffen- und Raketenprogramms zu verherrlichen.

Jüngste kommerzielle Satellitenbilder deuten auf Vorbereitungen für eine massive Militärparade in Pjöngjang hin, wahrscheinlich zum 75. Jahrestag der Gründung der Koreanischen Volksarmee am 8. Februar, eine Gelegenheit, die Kim möglicherweise nutzen könnte, um seine wachsende Sammlung nuklearfähiger Raketen zu präsentieren.

Laut 38 North, einer auf Nordkorea-Studien spezialisierten Website, zeigten Satellitenbilder vom Freitag trotz der gemeldeten Sperrung fortgesetzte Paradepraktiken an einem Trainingsgelände im Südosten von Pjöngjang. Auf dem Kim-Il-Sung-Platz im Zentrum der Stadt, wo das Land normalerweise Militärparaden veranstaltet, wurden jedoch keine Aktivitäten beobachtet, heißt es in dem Bericht.

Einige externe Experten hatten den Ausbruch von COVID-19 in Nordkorea im Jahr 2022 mit einer massiven Militärparade im April in Verbindung gebracht, bei der Kim versprach, die Entwicklung von Atomwaffen zu beschleunigen, und drohte, sie einzusetzen, wenn er provoziert würde.

Nordkorea behauptet, es habe seit dem 10. August keine bestätigten COVID-19-Fälle mehr gegeben, als Kim auf einer großen politischen Konferenz erklärte, das Land habe das Coronavirus ausgerottet, nur drei Monate nachdem das Land einen Omicron-Ausbruch anerkannt hatte.

Während Kim behauptete, dass der angebliche Erfolg des Landes gegen das Virus als globales Gesundheitswunder anerkannt würde, glauben Experten, dass Nordkorea die Offenlegungen über seinen Ausbruch manipuliert hat, um ihm zu helfen, die absolute Kontrolle zu behalten.

Von Mai bis August meldete Nordkorea etwa 4,8 Millionen „Fieberfälle“ bei einer Bevölkerung von 26 Millionen, identifizierte aber nur einen Bruchteil davon als COVID-19. Experten sagen, dass die offizielle Zahl der Todesopfer des Landes mit 74 ungewöhnlich gering ist, wenn man bedenkt, dass es im Land an Instrumenten für die öffentliche Gesundheit mangelt.

Nordkorea hat zweifelhaft darauf bestanden, dass das rivalisierende Südkorea für seinen COVID-19-Ausbruch verantwortlich sei, und erklärt, dass das Virus durch Anti-Pjöngjang-Propagandaflugblätter und andere Materialien transportiert wurde, die mit Ballons, die von südkoreanischen Zivilaktivisten gestartet wurden, über die Grenze geflogen wurden. Südkorea hat solche Behauptungen als unwissenschaftlich und „lächerlich“ zurückgewiesen.

Kim Tong-hyung, The Associated Press