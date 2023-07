PEKING (AP) – Ein Mann mit einem Messer hat am Montag in einem Kindergarten im Südosten Chinas sechs Menschen getötet und einen verletzt, wie die Polizei und ein Nachrichtenbericht am Montag berichteten.

Ein 25-jähriger Mann wurde nach dem Angriff um 7:40 Uhr in Lianjiang, einer Stadt in der Provinz Guangdong, festgenommen, heißt es in einer Polizeierklärung. Mitarbeiter, die im Polizeipräsidium Lianjiang antworteten, lehnten es ab, weitere Einzelheiten zu nennen.

Eine Nachrichtenagentur, Dafeng News, zitierte einen nicht identifizierten Zeugen mit der Aussage, das Kind des Angreifers sei zuvor vom Auto einer der in der Schule getöteten Personen angefahren worden. Es hieß, einer der getöteten Menschen sei ein Lehrer im Kindergarten gewesen.

Dafeng News zitierte auf seiner Website ein online veröffentlichtes Video, das einen Mann mit einem Messer zeigte, der am Kindergartenspielplatz vorbeiging. Es hieß, in einem anderen Video seien mindestens vier Menschen in einer Blutlache vor der Schule zu sehen.

In China werden regelmäßig Angriffe auf Kindergärten gemeldet, die meist auf Groll oder psychische Erkrankungen zurückgeführt werden, obwohl nach der Tötung von rund 20 Kindern im Jahr 2010 erhöhte Sicherheitsmaßnahmen angeordnet wurden. Im Jahr 2020 wurde einem Schulwärter vorgeworfen, 39 Menschen mit einem Messer verletzt zu haben.

China verbietet den meisten Waffenbesitz. Persönliche Angriffe werden in der Regel mit Messern oder selbstgemachtem Sprengstoff verübt.

Die Associated Press

