Die Polizei in Nevada bestätigte am Dienstag, dass eine Durchsuchung eines Hauses im westlichen US-Bundesstaat im Zusammenhang mit der seit langem ungeklärten Ermordung des Rappers Tupac (auch 2Pac) Shakur vor fast dreißig Jahren durchgeführt wurde.

Die Las Vegas Metropolitan Police Department sagte, die Durchsuchung habe am Montag in der Stadt Henderson in der Nähe von Las Vegas stattgefunden, wo Shakur in der Nacht des 7. September 1996 bei einer Verkehrskontrolle angeschossen wurde. Er starb Tage später im Alter von 25 Jahren im Krankenhaus.

Im Zusammenhang mit der Schießerei kam es zu keinen Festnahmen. Die Polizei sagte, Zeugen hätten damals die Kooperation verweigert.

Zu den Einzelheiten des Durchsuchungsbefehls machte die Polizei am Dienstag keine Angaben.

„Es ist ein Fall, der ungelöst geblieben ist, und hoffentlich können wir das eines Tages ändern“, sagte Lt. Jason Johansson gegenüber den Medien in Las Vegas Rezensionsjournal.

Wer war Tupac Shakur?

Trotz seines jungen Alters und seiner kurzen Karriere hat sich Shakur für immer einen Platz in der Rap-Szene erkämpft, der noch lange nach seinem Tod anhält. Er erhielt sechs Grammy-Nominierungen und fünf Nr.-1-Alben, darunter drei posthume Veröffentlichungen.

Seine Musik befasste sich häufig mit Problemen, mit denen schwarze Amerikaner konfrontiert sind, darunter Polizeibrutalität und Masseninhaftierungen. Seine Mutter Afeni war eine Black-Panther-Aktivistin und Teil einer Bewegung, die sich für Gerechtigkeit für Schwarze einsetzte.

Neben seiner Musik war auch Shakurs Rivalität mit dem Ostküsten-Rapper The Notorious BIG ein Auslöser für seinen Ruhm und wurde von manchen sogar für seinen Tod verantwortlich gemacht.

Obwohl er in New York geboren wurde, unterzeichnete Shakur einen Vertrag für die Death Row-Platte an der Westküste und wurde zum Gesicht ihrer Rivalität mit Bad Boy Entertainment an der Ostküste, das The Notorious BIG unter Vertrag genommen hatte. Der ebenfalls legendäre Rapper wurde nur sechs Monate nach Shakur getötet, ebenfalls in einem Schießerei.

rmt/jsi (AFP, AP)