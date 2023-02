Laut Pentagon wurde ein weiterer chinesischer Spionageballon über Lateinamerika gesichtet

„Wir sehen Berichte über einen Ballon, der Lateinamerika durchquert. Wir gehen jetzt davon aus, dass es sich um einen weiteren chinesischen Überwachungsballon handelt“, sagte der Sprecher des Pentagon, Brig. sagte General Patrick Ryder.

Es bleibt unklar, warum China solche Fahrzeuge gleichzeitig über die Vereinigten Staaten und Costa Rica schickte, zumal Peking über weltraumgestützte Satelliten verfügt, die dasselbe Gebiet zuverlässiger überwachen können. Es ist möglich, wenn auch unbestätigt, dass andere Ballons anderswo auf der Welt gestartet, aber nicht entdeckt wurden.

Aber die Nachricht von dem lateinamerikanischen Ballon trägt zu dem Rätsel bei, warum China diese Woche einen anderen geschickt hat, um über Alaska, Kanada, Idaho, Montana und Kansas zu fliegen. Ryder sagte am Freitag zuvor, das Flugzeug im US-Luftraum fliege nach Osten.

Während einige behauptet haben, dass die chinesischen Ballons versehentlich in den US-Luftraum gewandert sind, „zwei Ballons, die an zwei verschiedenen Orten zufällig vom Kurs abgekommen sind, scheinen diese Theorie sicherlich zu widerlegen“, sagte Blake Herzinger vom American Enterprise Institute in Washington, DC

Hochrangige Beamte des Pentagon, darunter General Mark Milley, der Vorsitzende des Joint Chief, empfahlen dem US-Militär, den Ballon nicht abzuschießen, um das Risiko auszuschließen, dass Zivilisten etwa 60.000 Fuß unterhalb der Flugbahn durch Trümmer verletzt werden. Aber Gesetzgeber, hauptsächlich Republikaner, bestehen darauf, dass die USA das Flugzeug vom Himmel nehmen sollten.

Außenminister Antony Blinken hat einen hochrangigen Besuch in China wegen der Entdeckung des ersten Ballons über Montana auf unbestimmte Zeit verschoben.