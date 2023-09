CNN

—



Russische Kampfflugzeuge näherten sich im August sieben Mal US-amerikanischen F-35-Kampfflugzeugen und anderen Flugzeugen der Koalition über Syrien und flogen in mehreren Fällen bis auf 1.000 Fuß (ca. 300 Meter) weit, teilte das Pentagon am Freitag mit.

Brigg. General Pat Ryder, Pressesprecher des Pentagons, sagte, die Aktionen der russischen Kampfflugzeuge seien „unsicher und unprofessionell“ und fügte hinzu, dass die russischen Kampfflugzeuge „aggressive Manöver durchgeführt hätten, von denen sich einige innerhalb von 1.000 Fuß befanden“.

Die unsicheren Manöver, sagte Ryder, „erhöhen das Risiko einer Fehleinschätzung und spiegeln nicht das Verhalten wider, das wir von einer professionellen Luftwaffe erwarten würden.“ Nach Angaben des Pentagons fanden die jüngsten unsicheren Manöver am 25. August statt.

In den letzten Jahren haben die USA und Russland eine Entkonfliktlinie zwischen den beiden Militärs in Syrien genutzt, um unbeabsichtigte Fehler oder Begegnungen zu vermeiden, die unbeabsichtigt zu einer Eskalation führen können. Dennoch haben russische Piloten in der Vergangenheit auf unsichere Weise mit Flugzeugen der USA und der Koalition interagiert.

Im April teilte das US-Zentralkommando mit, dass russische Piloten versucht hätten, US-Jets über Syrien „im Luftkampf“ zu bekämpfen – was damals zu einem aggressiveren Verhaltensmuster beitrug. In der militärischen Luftfahrt handelt es sich bei Luftkämpfen um Luftkämpfe, oft aus relativ kurzer Entfernung.

Ein vom US-Zentralkommando vom 2. April veröffentlichtes Video zeigte einen russischen SU-35-Kampfjet, der einen „unsicheren und unprofessionellen“ Abfang eines US-amerikanischen F-16-Kampfjets durchführte. Ein zweites Video vom 18. April zeigte ein russisches Kampfflugzeug, das den Luftraum der Koalition verletzte und sich einem US-Flugzeug bis auf 2.000 Fuß näherte, eine Entfernung, die ein Kampfflugzeug in Sekundenschnelle zurücklegen kann.

Ein US-Beamter sagte zuvor gegenüber CNN, dass die russischen Piloten in diesen Fällen offenbar nicht versuchten, amerikanische Jets abzuschießen, sondern möglicherweise versuchten, die USA zu „provozieren“ und „uns in einen internationalen Zwischenfall hineinzuziehen“.

Ryder forderte Russland am Freitag auf, „diese rücksichtslose Aktivität einzustellen“.

„Wir fordern die russische Luftwaffe auf, diese rücksichtslose Aktivität einzustellen, werden uns aber trotzdem weiterhin auf unsere Mission konzentrieren, die dauerhafte Niederlage von ISIS sicherzustellen“, sagte er.