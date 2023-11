Laut palästinensischen Medien werden bei israelischem Angriff 51 Menschen getötet; Arabische Welt und USA spalten sich wegen Waffenstillstands

NEUESTE ENTWICKLUNGEN:

Laut palästinensischen Medien hat Israel ein Flüchtlingslager angegriffen, 51 wurden getötet, viele schwer verletzt

Arabische Außenminister fordern Waffenstillstand

Die USA warnen davor, dass ein Waffenstillstand es der Hamas ermöglichen würde, sich neu zu formieren und erneut zuzuschlagen

Die USA sind besorgt über die zunehmende Gewalt im Westjordanland

GAZA/AMMAN, 5. November (Reuters) – Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA sagte, das israelische Militär habe am Samstag ein Flüchtlingslager im Gazastreifen angegriffen und dabei 51 Menschen getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder, da Aufrufe der arabischen Welt zu einem Waffenstillstand von den Vereinigten Staaten abgelehnt wurden und Israel.

Da die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt, protestierten pro-palästinensische Demonstranten am Samstag in Städten auf der ganzen Welt und forderten ein Ende des fast einen Monat andauernden Krieges.

WAFA sagte, das Maghazi-Flüchtlingslager im zentralen Gazastreifen sei am Samstagabend von einem israelischen Bombardement getroffen worden.

Reuters konnte den WAFA-Bericht nicht unabhängig überprüfen.

Das israelische Militär reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Israel sagt, es ziele auf die Hamas, nicht auf Zivilisten, und die militante Gruppe nutze die Bewohner als menschliche Schutzschilde.

Ein Sprecher des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza, Ashraf al-Qidra, sagte, bei dem Angriff seien zahlreiche Menschen getötet worden, ohne eine Zahl zu nennen, und zahlreiche Schwerverletzte seien ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Gesundheitsbeamte aus Gaza sagten am Samstag, dass mehr als 9.488 Palästinenser in dem Krieg getötet wurden, der begann, als Hamas-Kämpfer am 7. Oktober einen Überraschungsangriff auf Südisrael starteten, bei dem 1.400 Menschen getötet und mehr als 240 weitere als Geiseln genommen wurden.

Außenminister aus Katar, Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten trafen am Samstag in Amman mit US-Außenminister Antony Blinken zusammen und drängten darauf, dass Washington Israel davon überzeugt, einem Waffenstillstand zuzustimmen.

„Dieser Krieg wird den Palästinensern und den Israelis nur noch mehr Leid bereiten, und das wird uns alle erneut in den Abgrund des Hasses und der Entmenschlichung stürzen“, sagte der jordanische Außenminister Ayman Safadi in einer Pressekonferenz mit Blinken. „Das muss also aufhören.“

Der führende US-Diplomat lehnte jedoch die Idee eines Waffenstillstands ab und sagte, er würde nur der Hamas zugute kommen und es der islamistischen Palästinensergruppe ermöglichen, sich neu zu formieren und erneut anzugreifen.

Washington hatte örtliche Kampfpausen vorgeschlagen, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen und den Menschen die Flucht aus dem dicht besiedelten Gazastreifen zu ermöglichen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies dies bei seinem Treffen mit Blinken am Freitag in Tel Aviv zurück.

Blinken wird am Sonntag die Türkei zu Gesprächen über den Konflikt besuchen. Es ist seine zweite Reise in die Region seit dem Wiederaufflammen des jahrzehntelangen israelisch-palästinensischen Konflikts.

Mohammad Mokhber, Irans erster Vizepräsident, bezeichnete das Vorgehen Israels in Shanghai als „ein Kriegsverbrechen“ und fügte hinzu: „Wir müssen dem sofort ein Ende setzen und Gaza mehr humanitäre Hilfe leisten.“

Israel hat Gaza aus der Luft angegriffen, eine Belagerung verhängt und einen Bodenangriff gestartet, was weltweite Besorgnis über die humanitären Bedingungen in der schmalen Küstenenklave hervorrief.

(1/2)Israels Raketenabwehrsystem Iron Dome fängt eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete ab, inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas, gesehen von Aschkelon im Süden Israels, 4. November 2023. REUTERS/Amir Cohen erwirbt Lizenzrechte

Pro-palästinensische Demonstranten protestierten am Samstag in Städten wie London, Berlin, Paris, Istanbul, Jakarta und Washington und forderten einen Waffenstillstand.

Zehntausende versammelten sich in Washington, um die Kriegspolitik von Präsident Joe Biden anzuprangern und einen Waffenstillstand zu fordern. Einige trugen Plakate mit der Aufschrift „Palestinian Lives Matter“, „Let Gaza Live“ und „Ihr Blut klebt an Ihren Händen“.

In Indonesien, dem bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt, sagte Außenminister Retno Marsudi am Sonntag vor Zehntausenden in Jakarta, dass die Regierung ihre Unterstützung für den Kampf des palästinensischen Volkes bekräftigte und eine zweite Hilfslieferung schicken werde.

SORGEN ÜBER DAS WESTJORDANLAND

Die zunehmende Gewalt im von Israel besetzten Westjordanland hat Befürchtungen geschürt, dass das palästinensische Gebiet, das zum Krisenherd geworden ist, zu einer dritten Front in einem größeren Krieg werden könnte – zusätzlich zur Nordgrenze Israels, wo es zu Zusammenstößen mit libanesischen Hisbollah-Truppen kam.

„Das ist ein ernstes Problem, das sich seit dem Konflikt nur noch verschlimmert hat“, sagte Blinken und fügte hinzu, dass er es am Freitag bei seinen Treffen mit israelischen Beamten angesprochen habe. „Die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden.“

Laut UN-Daten war dieses Jahr bereits das tödlichste Jahr für Bewohner des Westjordanlandes seit mindestens 15 Jahren. Etwa 200 Palästinenser und 26 Israelis wurden getötet. Seit Beginn des Krieges in Gaza wurden 121 Palästinenser im Westjordanland getötet.

UN-Zahlen zeigen, dass sich die täglichen Angriffe israelischer Siedler mehr als verdoppelt haben, obwohl die meisten Todesfälle bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten zu verzeichnen waren.

UMGAZA-STADT UMGEBEN

Letzten Monat befahl Israel allen Zivilisten, den nördlichen Teil des Gazastreifens, einschließlich Gaza-Stadt, zu verlassen und sich in den Süden der Enklave zu begeben.

Das israelische Militär hat seitdem Gazas größte Stadt umzingelt und liefert sich heftige Straßenkämpfe mit Hamas-Kämpfern.

Der US-Sondergesandte David Satterfield sagte am Samstag in Amman, dass zwischen 800.000 und einer Million Menschen in den Süden des Gazastreifens gezogen seien, während 350.000 bis 400.000 in und um Gaza-Stadt geblieben seien.

Die Lebensbedingungen im Gazastreifen, die bereits vor den Kämpfen düster waren, haben sich weiter verschlechtert. Nahrungsmittel sind knapp, die Bewohner greifen auf das Trinken von Salzwasser zurück und die medizinische Versorgung bricht zusammen.

Das humanitäre UN-Büro OCHA schätzt, dass fast 1,5 Millionen der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen Binnenvertriebene sind.

Berichterstattung von Nidal al-Mughrabi in Gaza, Simon Lewis und Suleiman Al-Khalidi in Amman, Dan Williams in Jerusalem; Zusätzliche Berichterstattung von Michael Martina in Washington, Jarrett Renshaw in Rehoboth Beach, Delaware und Reuters-Büros; Schreiben von Michael Perry; Bearbeitung durch William Mallard

Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.

Erwerben Sie Lizenzrechte öffnet neuen Tab