Laut offiziellen Angaben war der Schütze aus Maine wahrscheinlich acht bis zwölf Stunden tot, als er gefunden wurde

Der Schütze, der letzten Monat in Lewiston, Maine, 18 Menschen tötete, war wahrscheinlich acht bis zwölf Stunden tot gewesen, bevor seine Leiche vor einer Woche entdeckt wurde, sagte ein Staatsbeamter am Freitag.

Die Leiche des Schützen wurde am 27. Oktober um 19:45 Uhr in einem weitläufigen Recyclingzentrum in Lisbon Falls, etwa 13 km von Lewiston entfernt, mit einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde entdeckt, teilten die Behörden mit. Das Anwesen sei am Vortag zweimal von der Polizei durchsucht worden, der Verdächtige sei jedoch nicht ausfindig gemacht worden, teilten die Behörden mit.

Zu diesem Zeitpunkt sagten Beamte, es sei nicht klar, wie lange der Schütze Robert Card tot gewesen sei, als seine Leiche gefunden wurde.

Der Chefarzt von Maine, Dr. Mark Flomenbaum, sagte am Freitag, es sei „WAHRSCHEINLICH, dass Herr Card 8 bis 12 Stunden vor seiner Ortung verstorben ist.“

Flomenbaum bestätigte die anfängliche Annahme der Behörden, dass er durch einen selbst zugefügten Schuss gestorben sei.

„Die Todesursache von Herrn Card war eine Schusswunde am Kopf und die Todesart ist Selbstmord“, hieß es in einer Erklärung seines Büros.

Das Maine Department of Public Safety reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Auch die Polizei von Lissabon, die für den Ort zuständig ist, an dem die Leiche gefunden wurde, reagierte nicht sofort.

Es ist nicht klar, wann der Schütze den Kastenwagen betrat, in dem seine Leiche gefunden wurde. Ryan McGee, Chef der Polizei von Lissabon, sagte, der Parkplatz, auf dem die Leiche gefunden wurde, sei nicht Gegenstand früherer Durchsuchungen gewesen.

Die Behörden sagten, der Verdächtige, ein Reservist der Armee, habe am Abend des 25. Oktober mit einem halbautomatischen Gewehr das Feuer auf Schemengees Bar and Grille und die Bowlingbahn Just-In-Time Recreation eröffnet, bevor er floh.

Drei Stunden nach Beginn der Schießerei wurde ein mit dem Schützen in Verbindung gebrachter Subaru in der Nähe einer Bootsrampe am Androscoggin River gefunden, der auch hinter dem Recyclingzentrum verläuft, teilten die Behörden mit. Er war verschwunden und den Bewohnern der Region wurde gesagt, sie sollten an Ort und Stelle Schutz suchen, als eine groß angelegte Fahndung eingeleitet wurde.

Zwei Tage später wurde die Angst durch Erleichterung und dann durch Trauer ersetzt.

Am Freitag besuchten Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden Lewiston, um der Toten zu gedenken und stärkere Beschränkungen des Waffenbesitzes zu fordern.

„Hier geht es darum, unsere Freiheit zu schützen, eine Bowlingbahn, ein Restaurant, eine Schule oder eine Kirche zu besuchen, ohne erschossen zu werden“, sagte er.