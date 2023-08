Suchkräfte mit Leichenhunden durchsuchten die Überreste von Gebäuden in der Gemeinde Lahaina im Westen von Maui und suchten nach Opfern der verheerenden Waldbrände auf der hawaiianischen Insel, während Beamte die Verluste an Menschenleben und die Zerstörung von Eigentum gezählt haben.

Laut Maui County stieg die Zahl der bestätigten Todesfälle am Samstagabend auf 93, was es zum tödlichsten Waldbrand in den USA seit mehr als einem Jahrhundert macht und die Zahl eines Waldbrands in Nordkalifornien im Jahr 2018 übersteigt, bei dem 85 Menschen ums Leben kamen.

Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, sagte, die Zahl werde voraussichtlich weiter steigen, und wies darauf hin, dass sich die Bemühungen, die Toten zu finden und zu identifizieren, noch im Anfangsstadium befänden.

„Wir wollen die Menschen darauf vorbereiten“, sagte er Reportern vier Tage, nachdem ein schnell fortschreitender Brand den größten Teil der historischen Strandstadt dem Erdboden gleichgemacht hatte.

„Es wird sicherlich die schlimmste Naturkatastrophe sein, die Hawaii jemals erlebt hat“, sagte Green, als er die Schäden an der Front Street in Lahaina besichtigte.

„Wir können nur warten und die Lebenden unterstützen. Unser Fokus liegt jetzt darauf, die Menschen wieder zusammenzuführen, wenn wir können, ihnen Wohnraum zu verschaffen und ihnen Gesundheitsversorgung zu bieten. Und dann wenden wir uns dem Wiederaufbau zu.“

Die Emotionen kochen hoch

„Die Gemeinde ist gerade in Aufruhr“, sagte Nicholas Winfrey, Präsident von Maui United Way, am Sonntag gegenüber CBC News aus Wailuku.

In den letzten Tagen, sagte Winfrey, „gab es eine Explosion von Menschen, die in jeder Form und Weise zusammenkamen, um zu versuchen, auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen.“

ANSEHEN | Wie es vor Ort auf Maui ist: Es werde Jahre dauern, sich von den Waldbränden zu erholen, sagt der Präsident von Maui United Way Der Präsident von Mauis United Way sagt, dass auf der Insel „alle Mann an Deck“ seien, während die Bemühungen zur Unterstützung von Überlebenden und zur Identifizierung von Opfern fortgesetzt würden. US-Beamte gehen davon aus, dass der Wiederaufbau Milliarden kosten wird.

„Aber ganz ehrlich, es ist wirklich verheerend, es sind Momente der Leichtigkeit, es ist Härte, aber es ist auch der Aloha-Geist, der schon länger hier ist als ich, von Menschen, die zusammenkommen, um alles zu tun, was sie können, um diese Menschen zu unterstützen.“ in Not.“

Die Federal Emergency Management Agency (FEMA) bezifferte den Schaden nach einer ersten Schätzung auf 5,52 Milliarden US-Dollar, während Green angab, dass er sich auf der gesamten Insel auf fast 6 Milliarden US-Dollar beläuft.

Mindestens 2.200 Gebäude seien in West-Maui beschädigt oder zerstört worden, sagte Green, die große Mehrheit davon seien Wohngebäude. Er sagte, es würde „unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen, um sich zu erholen“.

ANSEHEN | „Die Sonne wurde ausgeblendet“, sagt ein Bewohner von Lahaina, der den Bränden entkommen konnte: Familie Lahaina ist dankbar für die Unterstützung, nachdem sie ihr Zuhause bei Waldbränden verloren hat „Dieser hawaiianische Aloha ist echt“, sagt Erik Naylor, der in einem Haus etwa 30 Minuten außerhalb von Lahaina wohnt, nachdem er und seine Familie vor den Waldbränden geflohen sind. Naylor sagt, er sei dankbar für die Hilfe bei der Suche nach Unterkünften für seine Familie, äußerte sich jedoch besorgt über die Schwierigkeiten, mit denen andere Gemeindemitglieder konfrontiert sind.

John Pelletier, Polizeichef von Maui, sagte, die Einsatzkräfte hätten lediglich drei Prozent des Suchgebiets abgedeckt.

Pelletier sagte, es seien nur sehr wenige Leichen identifiziert worden, da die Überreste durch ein Feuer, das heiß genug sei, um Metall zu schmelzen, schwer beschädigt worden seien. Er forderte die Angehörigen der Vermissten auf, sich einem DNA-Test zu unterziehen, um die Überreste identifizieren zu können.

„Wir haben ein Gebiet, das wir eindämmen müssen, das mindestens fünf Quadratmeilen groß ist und voll von unseren Lieben ist“, und weist darauf hin, dass die Zahl der Todesopfer wahrscheinlich steigen wird und „noch niemand von uns wirklich weiß, wie groß es ist.“ .“

Etwa 4.500 Menschen seien obdachlos geworden, sagte der Gouverneur. Allerdings haben Beamte 1.000 Hotelzimmer für vertriebene Einheimische und FEMA-Mitarbeiter gesichert. Mehr als 1.400 Menschen wurden in Notunterkünften aufgenommen.

ANSEHEN | Helfer in Kahului sagt, Katastrophenhilfe zeige das Beste von Menschlichkeit: „Der Bedarf ist nach den Waldbränden auf Maui ziemlich drastisch“, sagt ein Helfer Carl Ladd, Vizepräsident von Mercy Chefs Global, sagt: „Es ist schwer in Worte zu fassen“, was er auf Maui gesehen hat, wo er und seine gemeinnützige Organisation dabei helfen, Ersthelfer und Überlebende der verheerenden Waldbrände zu ernähren.

Zu den Helfern gehört auch Celine Scarlet, eine Kanadierin, die auf Maui lebt. Sie arbeitet am Schreibtisch für vermisste Personen in einem der Notunterkünfte, wo die Emotionen hoch sind.

„Wir hatten kleine Momente purer Freude, als wir den Menschen erzählten, dass ihre Lieben gefunden wurden, und Momente der Verzweiflung, als wir den Menschen sagen mussten, dass sie nicht gefunden wurden“, sagte sie gegenüber CBC News.

Ein Freiwilliger der Hilfsorganisation Mercy Worldwide nimmt am Samstag eine Schadensbegutachtung eines verkohlten Apartmentkomplexes in Lahaina vor. (Yuki Iwamura/AFP/Getty Images)

Aus den Aufzeichnungen des Notfallmanagements auf Hawaii geht nicht hervor, dass Warnsirenen erklangen, bevor das Feuer Lahaina traf. Beamte schickten Warnungen an Mobiltelefone, Fernseher und Radiosender, aber weit verbreitete Strom- und Mobilfunkausfälle könnten ihre Reichweite eingeschränkt haben.

Es wurde erwartet, dass die Stromausfälle in West-Maui mehrere Wochen andauern würden.

ANSEHEN | „Alles ist weg“, sagt ein Bewohner Hawaiis, der sein Zuhause durch Waldbrände verloren hat: „Alles ist weg“, sagt ein Bewohner Hawaiis, der sein Zuhause durch Waldbrände verloren hat „Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen haben keine Wohnung“, sagt Mindy Barrett, deren Haus bei den Waldbränden zerstört wurde.

Angetrieben durch einen trockenen Sommer und starke Winde eines vorbeiziehenden Hurrikans breiteten sich die Waldbrände auf Maui durch ausgedörrtes Gestrüpp aus, das die Insel bedeckte, und fegten am Dienstag über Lahaina hinweg.

Green sagte, die Beamten würden Richtlinien und Verfahren überprüfen, um die Sicherheit zu verbessern.

„Die Leute haben gefragt, warum wir überprüfen, was vor sich geht, und das liegt daran, dass sich die Welt verändert hat. Ein Sturm kann jetzt ein Hurrikan-Feuer oder ein Feuer-Hurrikan sein“, sagte Green. „Das haben wir erlebt. Deshalb prüfen wir diese Richtlinien, um herauszufinden, wie wir unsere Bevölkerung am besten schützen können.“

„Es übertraf alles, was Feuerwehrleute in den frühen Morgenstunden hätten tun können“, sagte die US-Feuerwehrverwalterin Lori Moore-Merrell am Samstag und fügte hinzu, dass es sich horizontal von Struktur zu Struktur und „unglaublich schnell“ bewegte.