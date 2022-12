Laut NLRB hat Apple Mitarbeiter in Atlanta verhört und gezwungen

Apple hat Mitarbeiter während einer Gewerkschaftskampagne in einem seiner Einzelhandelsgeschäfte in Atlanta, Georgia, illegal verhört und Zwangsaussagen gemacht, so ein Urteil des National Labor Relations Board, über das berichtet wurde Bloomberg. Gegen das Unternehmen wurde aufgrund von Anklagen der Communications Workers of America ermittelt, die zuvor behauptet hatten, dass das Vorgehen des Unternehmens „eine freie und faire Wahl am Standort unmöglich gemacht“ habe.