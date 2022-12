Laut neuem Bericht muss die FDA besser bei der Überwachung von Online-Tabakhändlern vorgehen

CNN

—



Die US-amerikanische Food and Drug Administration fällt laut einem äußerst kritischen neuen Bericht des Generalinspektors des US-Gesundheitsministeriums von der Arbeit der Überwachung von Online-Tabakhändlern ab.

Der Bericht kritisiert die FDA für ihre mangelnde Aufsicht und sagt, dass der Tabakkonsum von Kindern nach wie vor „sehr besorgniserregend“ sei und dass Online-Verkäufe eine potenziell einfache Möglichkeit für Kinder seien, Tabakprodukte zu kaufen, ohne ihr Alter verifizieren zu müssen.

Im Jahr 2022 gaben laut den US Centers for Disease Control and Prevention fast 17 % der Highschool-Schüler – oder mehr als 2,14 Millionen Highschooler – an, derzeit E-Zigaretten zu benutzen.

Und Untersuchungen zeigen, dass fast alle Kinder einfachen Zugang zum Internet haben. Etwa 95 % der 13- bis 17-Jährigen geben an, ein Smartphone zu besitzen oder Zugriff darauf zu haben. Nahezu die Hälfte der Befragten gibt an, das Internet „nahezu konstant“ zu nutzen.

Der neue Bericht basiert auf zusammenfassenden Daten von 2010 bis 2020 sowie Interviews mit Beamten, schriftlichen Antworten der Agentur und Informationen, die auf ihrer öffentlichen Website verfügbar sind.

In einer Notiz Als Antwort auf den Bericht schrieb Beethika Khan, stellvertretende Beauftragte der FDA für Wirtschaft und Analyse, an das Büro des Generalinspektors, dass das Online-Tabaküberwachungsprogramm ihrer Behörde „flexibel“ sei und „eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der höchsten Prioritäten der FDA bei der Durchsetzung von Tabakerzeugnissen gespielt habe. ”

Von den 16.511 Online-Tabak-Websites, die die FDA zwischen 2010 und 2020 zur Überprüfung gekennzeichnet hat, hat die Behörde 899 Abmahnungen geschickt, doch der Bericht des Generalinspektors besagt, dass die Behörde keine einzige Durchsetzungsmaßnahme gegen diese Einzelhändler ergriffen hat. Die FDA hat die rechtliche Befugnis, Einzelhändler zu bestrafen, neben anderen Strafen wie strafrechtlicher Verfolgung und Beschlagnahme von Tabakprodukten.

Die Abmahnungen, die es verschickte, zitierten Einzelhändler am häufigsten wegen Verstößen gegen Werbung und Kennzeichnung, heißt es in dem Bericht.

„Es ist unklar, inwieweit die FDA diese Online-Tabakhändler zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich beaufsichtigte und nachfolgende Verstöße feststellte, die dazu führen könnten, dass die FDA Durchsetzungsmaßnahmen ergreift“, heißt es in dem Bericht.

In einigen Fällen verschickte die FDA keine Warnschreiben, obwohl sie angebracht gewesen wären, heißt es in dem Bericht. Beispielsweise nahm das FDA-Überwachungsprogramm 400 inländische Online-Händler zur Kenntnis, die Ends-Produkte verkaufen. Es gab 30 große Einzelhändler, die aromatisierte Patronen verkauften, die illegal sind, aber die FDA schickte Briefe an nur 19.

Der Bericht stellt auch fest, dass die FDA den Regelsetzungsprozess für Online-Tabakverkäufe trotz einer Frist von 2011, also vor mehr als einem Jahrzehnt, nicht abgeschlossen hat.

Das Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, allgemein bekannt als ATF, verlangt von Einzelhändlern von Tabakprodukten, sich bei der Behörde zu registrieren, aber die FDA hat es dem Bericht zufolge versäumt, mit ATF zusammenzuarbeiten, um Zugang zu diesen Informationen zu erhalten. Die FDA teilt jedoch Informationen über Untersuchungen.

Während es aufgrund des schieren Volumens und der „Wildwest“-Natur des Internets schwierig sein kann, Online-Händler zu überwachen, wie ein FDA-Beamter es in dem Bericht beschrieb, könnte die FDA es besser machen, indem sie bei der Überwachung enger mit ATF zusammenarbeitet diese Online-Händler.

Der Bericht empfiehlt der FDA, die Vorschriften für Online-Verkäufe abzuschließen, wie sie es vor Jahren tun sollte, und Daten über ihre Aufsicht über Online-Händler zu sammeln.

Auf Anfrage des Generalinspektors konnte die FDA nicht feststellen, wie viele Untersuchungen von Online-Händlern sie durchgeführt hat, und sagte, dass ihre Untersuchungen nur ein Instrument seien, mit dem sie den Zugang von Kindern zu Tabak kontrolliert.

Der Bericht des Generalinspektors besagt, dass die FDA die Transparenz ihrer Untersuchungen erhöhen sollte, damit Eltern und andere interessierte Parteien besser verstehen können, was sie tut, um Kinder online zu schützen.

Als Reaktion auf den Bericht stimmte die FDA zu, dass es möglicherweise weitere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit ATF gibt, und versprach, diese zu prüfen.

Die FDA stimmte auch der Notwendigkeit von Transparenz zu und versprach, dass sie bis März eine spezielle Website einrichten wird, um mehr Informationen über ihre Bemühungen anzubieten.

Die Agentur machte keine Versprechungen, Regeln für den Online-Tabakverkauf zu entwickeln, sagte jedoch, dass andere Gesetze und Anforderungen die gleichen Ziele erreichen könnten.

Die FDA machte auch keine Versprechungen zur Datenerhebung, sagte aber, sie werde nach Wegen suchen, um „die Transparenz zu maximieren, ohne die Untersuchungen zu gefährden“.

Erika Sward, stellvertretende Vizepräsidentin der nationalen Interessenvertretung der American Lung Association, sagte, es sei wichtig zu bedenken, dass dieser Bericht unter der Leitung eines ehemaligen Direktors des Tabakprogramms der FDA erstellt wurde und dass sie allmählich positive Veränderungen in Bezug auf die Durchsetzung feststellt unter der neuen Leitung des Programms. Dr. Brian King wurde im Juli zum Direktor des Center for Tobacco Products ernannt.

Ebenfalls im Juli gab FDA-Kommissar Dr. Robert Califf bekannt, dass er eine Überprüfung des Tabakprogramms der Behörde sowie ihrer Arbeit zur Regulierung von Lebensmitteln in Auftrag gegeben habe. Die unabhängige Überprüfung des Tabakprogramms steht Califf bis zum 19. Dezember bevor.

Was Sward in dem Bericht auffiel, war das Fehlen von Folgemaßnahmen der FDA, die über Warnschreiben an Online-Händler hinausgingen.

„Der IG-Bericht unterstreicht die erheblichen und ernsthaften Herausforderungen, die das Center for Tobacco Products bei der Durchsetzung hatte“, sagte Sward.

Die Tabakindustrie sei anders als alle anderen im Zuständigkeitsbereich der FDA, sagte Sward. Obwohl Pharmaunternehmen und andere regulierte Branchen sich an jede Art von Schreiben der Agentur halten können, wird sie wahrscheinlich aggressivere Maßnahmen ergreifen, um die Tabakindustrie zu bewegen.

„Es reicht nicht, einen Brief zu schicken. Sie müssen bereit sein, nachzufassen“, sagte Sward. „Es sei denn, die FDA ist bereit, etwas dagegen zu tun – und das könnte ATF oder andere Teile davon betreffen [the US Department of Justice] – Wir brauchen wirklich die Strafverfolgungskomponente, um diese Hersteller oder Einzelhändler zu verfolgen, wenn sie ihre illegalen Verhaltensweisen und Handlungen fortsetzen.“