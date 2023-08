CNN

—



Der mögliche Showdown zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg wird laut Musk auf X, früher bekannt als Twitter, gestreamt.

In zwei Tweets am Sonntag äußerte der Eigentümer der Plattform genannt Er „hebte den ganzen Tag über Gewichte und bereitete sich auf den Kampf vor“ und fügte hinzu: „Der gesamte Erlös geht an Wohltätigkeitsorganisationen für Veteranen.“

Mehr Details zum Kampf machte Musk nicht.

Im Juni einigten sich die beiden Big-Tech-Milliardäre offenbar auf die Teilnahme an einem Käfigkampf. Der Einsatz für den möglichen Kampf wurde letzten Monat erhöht, als Zuckerbergs Meta einen neuen Twitter-Konkurrenten namens Threads startete.

Seit Musks Übernahme von Twitter im Oktober 2022 haben politische Weichenstellungen, technische Probleme und die Haltung der Plattform zu Belästigung und Hassreden bei vielen Nutzern zu einem Schleudertrauma geführt. Als Threads veröffentlicht wurde, sahen einige darin eine praktikable Alternative, die den Konkurrenten verdrängen könnte, und die App erlebte zunächst einen enormen Erfolg. Ein Anwalt, der Twitter vertritt, drohte sogar mit einer Klage wegen Threads.

Weder Musk noch Zuckerberg haben bestätigt, ob eine Einigung über den Kampf erzielt wurde. CNN hat Twitter und Meta um einen Kommentar gebeten, aber keine Antwort erhalten.