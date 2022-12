Laut Moskau haben ukrainische Drohnen den dritten russischen Flugplatz in zwei Tagen getroffen

Kiew, Ukraine – Russland sagte, Drohnen hätten am Dienstag einen Flugplatz in der Stadt Kursk angegriffen und ein Treibstofflager gezündet, was laut Moskau der dritte Langstreckenangriff ukrainischer Streitkräfte auf seine Luftwaffenstützpunkte in zwei Tagen war.

Der Angriff auf den Flughafen Kursk, der für die Zivilluftfahrt geschlossen wurde, nachdem Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert war, folgte auf die Angriffe auf russische strategische Bomberstützpunkte in Engels und Diagilevo am Montag. Beide Stützpunkte sind Hunderte von Kilometern von ukrainisch kontrolliertem Territorium entfernt. Kursk liegt etwa 105 km von der ukrainischen Grenze entfernt.