Laut lokaler Polizei wird bei einem Messerangriff in Brüssel ein Beamter getötet

Ein Polizist ist am Donnerstagabend nach einem Messerangriff in Brüssel gestorben, teilte die belgische Polizei in einem Tweet mit.

„Eine Polizeistreife wurde von einer Person mit einem Messer angegriffen. Andere Polizisten kamen als Verstärkung und benutzten ihre Waffen, um auf den Angreifer zu schießen, um die Person zu kontrollieren“, sagte ein Sprecher der Polizei Nord-Brüssel CNN per E-Mail.

„Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungsaufgaben laufen“, fügte der Sprecher hinzu.

Der Zustand des Angreifers ist noch unklar.

Belgiens Premierminister Alexander De Croo drückte sein Beileid aus und sagte, seine Gedanken seien bei der Familie und den Freunden des verstorbenen Offiziers.

„Unsere Polizisten riskieren jeden Tag Leib und Leben, um unsere Gesellschaft zu schützen. Leider zeigt sich das heute wieder einmal“, sagte er in einem Tweet.

Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden bezeichnete den Vorfall als „schreckliches Drama und herzzerreißende Neuigkeiten“.

„Meine Gedanken sind in erster Linie bei den nächsten Angehörigen, den Mitgliedern der Polizeizone und der gesamten Polizeiorganisation“, twitterte sie.

Brüssels Bürgermeister Philippe Close nannte es in Brüssel ein „unerträgliches Drama“.

„Wir sind solidarisch mit der Polizei. Die Polizei schützt uns und muss geschützt werden“, sagte er.